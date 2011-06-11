کاظمیان و 2 بازیکن استیل آذین و سایپا به مقاومت سپاسی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایمانی از تیم فوتبال استیل آذین و سعید قزل از تیم سایپای البرز برای انجام سربازی به تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز پیوستند.

همچنین عباس کاظمیان مدافع راست تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با عقد قراردادی یک ساله به جمع نفرات فصل آینده تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز اضافه شد.

احمد کلانتری سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید اخبار فوق گفت: ما قصد داریم استخوانبندی تیم را برای فصل آینده حفظ کنیم و طی روزهای آینده قرارداد بازیکنان مدنظرمان را تمدید خواهیم کرد.