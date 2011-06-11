تحریم ایران شرکت کشتیرانی انگلیس را به مرز ورشکستگی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت "جانسون استیونس" که دفتر مرکزی آن در شرق انگلیس قرار دارد و پیش از این، نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشت هم ‌اینک ناچار شده‌ مدیریت خود را به شرکتی دیگر واگذار کند.

"دیوید مریگلد" یکی از شرکای "شرکت پی ‌کی ‌اف" که مدیریت جانسون استیونس را بر عهده گرفته ‌است، در این باره به رویترز گفت : در پی تحریم علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی مشکلات عظیمی به ‌وجود آمد که از آن جمله می ‌توان به قطع تسهیلات بانکی اشاره کرد و این سبب شد تا تجارت در این حوزه به ‌شدت با تنگنا روبرو شود.

وی افزود: حال که یک مشتری بزرگ را از دست داده‌ ایم، جایگزین کردن آن با یک مشتری بزرگ دیگر، در کوتاه ‌مدت کار بسیار دشواری خواهد بود.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش از این در واکنش به تحریمها علیه خود گفته ‌بود که این تحریمها نمی ‌تواند خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را فلج کند.

در ماه گذشته اتحادیه اروپا بیش از ۳۰ شرکت‌ وابسته به کشتیرانی ایران را تحریم کرد و ایالات متحده نیز در همان زمان در اقدامی جداگانه هفت شرکت خارجی را در ارتباط با تجارت با ایران تحریم کرد.

همچنین یک شرکت نفتکش اماراتی، یک شرکت کشتیرانی مشترک ایرانی و اماراتی، یک شرکت نفتکش سنگاپوری و نیز یک شرکت کشتیرانی مستقر در موناکو از دیگر شرکتهای تحریم‌ شده از سوی آمریکا در ماه گذشته هستند.