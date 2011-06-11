کتاب اعتکاف در بروجرد رونمایی شد

نادر ارجمندی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در سخنانی با معرفی این کتاب اظهار داشت: کتاب حاضر اثر فاضل اندیشمند حجت الاسلام حمیدرضا روشن بین بروجردی از اساتید سطح عالی فقه و اصول و فلسفه حوزه علمیه قم است که با موضوع اعتکاف به رشته تحریر در آمده است.

وی افزود: نویسنده در این کتاب که یکی از دهها آثار وی است، با اشاره به جایگاه برنامه معنوی اعتکاف و راز و رمز های نهفته در دل این باغسار معنوی، به شرایط و آداب اعتکاف می پردازد تا معتکفین با آگاهی هرچه بیشتر و حضور در این مراسم روحانی، استفاده و بهره افزون تری از لحظه های این مراسم ببرند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: در این کتاب به آداب فقهی و معرفتی، آثار و برکات و چگونگی تأثیر مراسم عبادی و معنوی اعتکاف اشاره شده است.

ارجمندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت دفتر مرکز اسناد و مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد گفت: این مرکز به منظور شناخت بیشتر از فرهنگ و تاریخ بروجرد، وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمان، جمع آوری، ثبت و ضبط کتب نویسندگان، زندگی نامه مفاخر، بانک اطلاعات هنرمندان، نویسندگان و فعالین قرآنی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مرکز اسناد و مفاخر شهرستان بروجرد دو سال است که به صورت منسجم شروع به فعالیت کرده است ادامه داد: ما در این مرکز با کمک هنرمندان و فرهنگ دوستان توانسته ایم آثار مکتوب، نشریات، قولنامه، دست نوشته ها، عکس، فیلم نوار کاست، اسلاید و هر سندی که بتواند گوشه ای از فرهنگ و هنر این شهر فرهیخته را برای ما شفاف و بیان کند جمع آوری می کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: هنرمندان و مردم هنر دوست شهرستان بروجرد هر گونه نشریه، عکس، تراکت، کتاب فیلم و حتی قولنامه و یا دست نوشته قدیمی که در خانه دارند در اختیار این اداره قرار دهند تا ما در این راستا پل ارتباطی با گذشته بروجرد باشیم و این منابع را بتوانیم در اختیار محققین، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و تمامی کسانی که علاقمند هستند قرار دهیم.