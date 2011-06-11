  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

ارجمندی خبر داد:

کتاب اعتکاف در بروجرد رونمایی شد

کتاب اعتکاف در بروجرد رونمایی شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از رونمایی از کتاب اعتکاف اثر استاد روشن بین در این شهرستان خبر داد.

نادر ارجمندی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در سخنانی با معرفی این کتاب اظهار داشت: کتاب حاضر اثر فاضل اندیشمند حجت الاسلام حمیدرضا روشن بین بروجردی از اساتید سطح عالی فقه و اصول و فلسفه حوزه علمیه قم است که با موضوع اعتکاف به رشته تحریر در آمده است.

وی افزود: نویسنده در این کتاب که یکی از دهها آثار وی است، با اشاره به جایگاه برنامه معنوی اعتکاف و راز و رمز های نهفته در دل این باغسار معنوی، به شرایط و آداب اعتکاف می پردازد تا معتکفین با آگاهی هرچه بیشتر و حضور در این مراسم روحانی، استفاده و بهره افزون تری از لحظه های این مراسم ببرند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: در این کتاب به آداب فقهی و معرفتی، آثار و برکات و چگونگی تأثیر مراسم عبادی و معنوی اعتکاف اشاره شده است.

ارجمندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت دفتر مرکز اسناد و مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد گفت: این مرکز به منظور شناخت بیشتر از فرهنگ و تاریخ بروجرد، وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمان، جمع آوری، ثبت و ضبط کتب نویسندگان، زندگی نامه مفاخر، بانک اطلاعات هنرمندان، نویسندگان و فعالین قرآنی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مرکز اسناد و مفاخر شهرستان بروجرد دو سال است که به صورت منسجم شروع به فعالیت کرده است ادامه داد: ما در این مرکز با کمک هنرمندان و فرهنگ دوستان توانسته ایم آثار مکتوب، نشریات، قولنامه، دست نوشته ها، عکس، فیلم نوار کاست، اسلاید و هر سندی که بتواند گوشه ای از فرهنگ و هنر این شهر فرهیخته را برای ما شفاف و بیان کند جمع آوری می کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: هنرمندان و مردم هنر دوست شهرستان بروجرد هر گونه نشریه، عکس، تراکت، کتاب فیلم و حتی قولنامه و یا دست نوشته قدیمی که در خانه دارند در اختیار این اداره قرار دهند تا ما در این راستا پل ارتباطی با گذشته بروجرد باشیم و این منابع را بتوانیم در اختیار محققین، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و تمامی کسانی که علاقمند هستند قرار دهیم.

کد مطلب 1332479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها