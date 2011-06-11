ناگفته ها به روایت تصویر؛ از هنرنمایی در آسمان تا لوله نوردی پاکستانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تصویری که رسانه های دنیا توجه چندانی به آن نشان نداده اند هنرنمایی خلبانها در نمایشگاه هوایی رومانی است.

در این تصویر دو جنگنده دیده می شوند که در حرکتی نمایشی و نفس گیر صحنه ای جالب را به وجود آورده اند.

دومین تصویر امروز مربوط به افتتاح نمایشگاه گل در کلمبیا با 170 نوع گل است.

در این تصویر شاخه گل ارکیده ای دیده می شود که درست در روز آغاز نمایشگاه باز شده است.

تصویر سوم امروز مربوط به رزمایش مشترک آمریکا با کره جنوبی است.

در این تصویر یک تانک دیده می شود که در اثر شلیک گلوله از دهانه این تانک توده دود مقابل آن شکاف برداشته است.

تصویر بعد مربط به راه رفتن یک مرد پاکستانی در کراچی بر روی لوله های آب شیرین است.

در برخی نقاط پاکستان به دلیل نبود آب آشامیدنی بهداشتی مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و برای تهیه آب شیرین مجبور به پیمودن مسیرهای طولانی می شوند.

و اما آخرین تصویر امروز مربوط به مراسم دعاخوانی مردم قرقیزستان در مقبره مادر ترزا است.

مادر ترزا کیست؟ اگنس گونجا بویاجیو معروف به مادر ترزا متولد ۲۶ اوت ۱۹۱۰ در اسکوپیه امپراطوری عثمانی است. و به‌خاطر ارادتی که به "ترزا اهل آویلا"، راهبهٔ اسپانیایی و بنیانگذار یکی از جریانهای رهبانیت و خدمات خیرخواهانه داشت‌، نام ترزا را برای خود برگزید.

مادر ترزا به خاطر خدمات انسان‌دوستانه ‌اش سال ۱۹۷۹، جایزه نوبل صلح را به خود اختصاص داد و در سال ۲۰۰۳ از طرف پاپ ژان‌ پل دوم آمرزیده شناخته شد.

مردم قرقیزستان در سالگرد درگیریهای قبیله ای این کشور که بیش از صدها کشته برجا گذاشت با تجمع در این مکان که در منطقه اوش قرار دارد از ناآرامیهای موجود در کشورشان ابراز ناراحتی کردند.