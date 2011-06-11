آهاب احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم ما تمرینات خوبی را در یک هفته قبل از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در چین پیگیری کرد. تلاش کردیم تا بچه‌ها در تمام مسیرهای مسابقات تمرین کنند و بتوانند خود را به شرایط ایده‌آل تری برسانند.

وی افزود: دوچرخه‌سواران "کراس کانتری" ما شرایط بهتری نسبت به ورزشکاران ماده دانهیل دارند. آنها دقیقا روی مسیر مسابقات تمرین کرده اند. مطمئن هستیم فردا نتایج ما بهتر از امروز خواهد شد.

سرپرست تیم اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری کوهستان آسیا بیان کرد: نمایندگان کشورمان در روز اول در شرایطی به مصاف قهرمانان آسیا رفتند که چند روزی است در چین باران شدید می بارد. امروز هم در حین مسابقه شاهد بارندگی شدید بودیم و همین مسئله کار همه تیم ها را سخت کرده بود.

وی ادامه داد: با این حال تاکندی رکابزن دانهیل‌مان بهترین عملکرد را از خود نشان داد. وی تا نیمی از مسیر هم نفر اول بود اما طی کردن در مسیر سخت امروز همراه با بارندگی نیاز به تجربه بیشتری داشت. با این حال وی با تفاوت هزارم ثانیه در رده پنجم آسیا ایستاد.

احمدی تصریح کرد: خانم عباسی هم عملکرد خوبی داشت. وی در اولین تجربه برون مرزی اش در جایگاه هفتم آسیا ایستاد. این دو عنوان پنجمی و هفتمی در حالی بدست آمده که رکابزنان ما دوسال پیش در بهترین شرایط عناوین دو رقمی کسب می کردند.

وی با بیان اینکه "میورا" هم از این نتایج رضایت کافی دارد، گفت: سرمربی ژاپنی تیم ملی به حدی از وضعیت تیم راضی است که معتقد است این رکابزنان سال آینده می توانند به کسب مدال هم فکر کنند.

هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی بزرگسالان آسیا و سومین دوره مسابقات جوانان آسیا از 20 تا 22 خردادماه در "سوژو" چین برگزار می شود.