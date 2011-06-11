صادرات یک محصول پتروشیمی ایران متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات در بازدید از صنایع پتروشیمی ماهشهر با اشاره به اقدامات غیر معقولانه کشورهای غربی در رها کردن قراردادهای قانونی خود به منظور ضربه زدن به صنعت نفت ایران، گفت: افرادی که فکر کردند با رها کردن طرحهای پتروشیمی ایران به سراغ آنها رفته و به ذلت در برابر آنها تن در می دهیم، این در حالی است که بزرگترین پتروشیمی جهان بدون حضور خارجیها راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تامین اتیلن مورد نیاز این مجتمع برای تولید پایدار محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: تا زمانی که نیاز داخلی کشور به صورت کامل تامین نشود هیچ مجتمعی در کشور مجاز به صادرات اتیلن مایع به خارج کشور نیست.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمرکز بر روی تکمیل زنجیره ارزش تولید داخلی است، بیان کرد: از سوی دیگر صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت پتروشیمی به بازارهای جهانی از دیگر الویتهای کاری این مجموعه به شمار می رود.



با راه اندازی مجتمع پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره تولید پی.وی.سی جهان، نخستین محموله صادراتی این واحد پتروشیمیایی به آفریقای جنوبی صادر شده است. در حال حاضر با راه اندازی زنجیره تولید پی.وی.سی تاکنون بیش از 365 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی در این واحد تولید شده است.

این محصولات شامل کلر، کاستیک، آب ژاول، EDC ، VCM و مقداری S-PVC است که در این میان EDC با 136 هزار و 100 تن، کاستیک با 117 هزار و 500 تن و کلر با 105 هزار تن بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند.

از مجموع 365 هزار تن انواع تولیدات اروند، تاکنون 102 هزار تن در داخل کشور به فروش رسیده است، ضمن آنکه 107 هزار و 400 تن به خارج از کشور صادر شده و 76 هزار تن دیگر به سایر مجتمعهای پتروشیمی ارسال شده است.

بیشترین صادرات مجتمع پتروشیمی اروند مربوط به کاستیک بوده که تاکنون 83 هزار تن از آن به کشورهای جهان مختلف صادر شده است. آخرین محموله کاستیک تولیدی این مجتمع پتروشیمی توسط یک فروند کشتی به ظرفیت 20 هزار تن بوده که به مقصد آفریقای جنوبی صادر شده است.

پیش بینی می شود به زودی دو محموله ی دیگر 20 و 10 هزار تنی به کشورهای آفریقای جنوبی و هند صادر شود این در حالی است که صادرات کاستیک اروند پس از تامین 76 هزار تنی نیاز داخلی کشور انجام شده است.

به گزارش مهر، با گذشت هفت سال از آغاز ساخت پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره تولید گریدهای مختلف پی.وی.سی جهان، تولید محصولات در این واحد پتروشیمیایی آغاز شده است.

مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال از واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.



در شرایط فعلی پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.