دکتر رضا غنی لو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده بزه دیدگان حادثه خمینی شهر که چند روز پیش اتفاق افتاد، تصریح کرد: نهادی که می تواند در مورد این حادثه اظهار نظر کند مقامات قضایی استان اصفهان هستند.

این کارشناس رسمی دادگستری افزود: از جمله نکات قابل توجه در این واقعه سهم بزه‌دیده گان در تحریک مجرمین بوده به طوری که آنها در باغی در اطراف شهر، در جامعه ای که تعداد جوانان بیکار و با درآمد سرانه پایین قابل توجه هستند، مراسم شادی را بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی برگزار کردند.

غنی لو با بیان اینکه نمی شود در هر کوی و برزن پاسگاه پلیس افتتاح کرد، افزود: دستگیری سریع چهار نفر از افراد اصلی ذی مدخل مجرمین که در این حادثه نقش داشته اند و شناسایی کامل 6 نفر دیگراز مجرمین پس از اطلاع رسانی به نیروی انتظامی محل و نیز ارجاع سریع پرونده - پس از انجام تحقیقات اولیه - به مقامات قضایی استان اصفهان برای رسیدگی دقیقتر به آن از نکات قابل توجه دیگر در این پرونده است.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که این قبیل اتفاقات به صورت نادر در جامعه ما رخ می دهد که آن هم با سرعت و دقت همه جانبه مورد رسیدگی واقع می شوند و اطلاع رسانی در این زمینه نباید به گونه ای باشد که احساس امنیت خانواده ها را مخدوش کنیم به طوری که فکر کنند در هر کوی و برزن و در روز روشن در شهر از این دست اتفاقات روی می دهد.

غنی لو یادآور شد: اطلاع رسانی در این گونه موارد باید در فضایی عقلانی انجام گیرد چرا که در غیر این صورت لطمات و صدمات آن بیشتر از فایده هشدار و آگاه سازی است. همچنین باید به خانواده ها آموزش لازم را برای پیشگیری اجتماعی و جلوگیری از بوجود آمدن زمینه این گونه جرایم بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش در یکی از باغهای خمینی شهرعده ای مهمانی مختلطی برگزار کرده بودند که در همین حین تعدادی از اراذل و اوباش آن منطقه به این باغ وارد شده و پس از زندانی کردن مردان در اتاق باغ زنان و دختران را به باغ دیگری برده و مورد آزار و اذیت قرار داده‌ بودند.