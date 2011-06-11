2 میلیون نخ سیگار قاچاق در اردیبهشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور، در بازرسی‌های صورت گرفته از بخش‌های عرضه خرده فروشی، 2 میلیون و967 هزار و 170 نخ سیگار در اردیبهشت ماه سال 90 کشف شده است.

در بازرسی‌های انجام شده در این ماه، 9 هزار و یک بسته توتون وتنباکو،981 قلم اقلام آرایشی و بهداشتی،25 فقره اسباب بازی، 4هزار و681 بسته چای و هزار و241 شعله لامپ غیراستاندارد کشف شد؛همچنین 2 هزار و 299 مورد سایر کالاها کشف شده است.

برای این کشفیات هزار و971 فقره پرونده تشکیل وجهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده؛ همچنین در زمینه کشفیات کالاهای های دخانی استان تهران با یک میلیون و614 هزار و 940 نخ بیشترین و استان کردستان با 2 هزار و یکصد نخ کمترین کشفیات کالای دخانی را در این ماه داشته اند.

در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد7 هزار و 793 پروانه کسب در این ماه صادر شده است که از این تعداد، 683 پروانه موقت یک ساله و 7 هزار و 110 پروانه دائم یک ساله است. در این ماه تعداد 30هزار و969 اخطار در دو مرحله صادر شد که از این جمع، تعداد17هزار و 219 پرونده تشکیل شد.