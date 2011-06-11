روستای قلعه ساروق به شهر ساروق ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان اراک ظهر شنبه در اولین جلسه شواری برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی طی سال جاری گفت: مساحت کل شهر ساروق و این روستا در طرح جامع شهر ساروق 220 هکتار است که 91 هکتار آن در قلعه ساروق و 129 هکتار آن در شهر ساروق قرار دارد.

حسن آصفری با اشاره به جمعیت 2310 نفری ساکن در این مناطق افزود: 1395 نفراز این تعداد در شهر ساروق و 915 نفر در قلعه ساروق ساکن می باشند.

وی ادامه داد: از زمان تبدیل ساروق به شهر، مردم منطقه قلعه ساروق علیرغم فاصله کوتاه 200 متری با شهر ساروق با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند.

فرماندار اراک گفت: عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری ساروق که ملزم به ارائه خدمات نیست، از جمله این مشکلات است.

در این جلسه با رأی حداکثر اعضای شواری برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی الحاق روستای قلعه ساروق به شهر ساروق به تصویب رسید.