صدور 914 فقره جواز تاسیس سرمایه گذاری در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در رامسر افزود: از سال ۸۴ تاکنون سه هزار و۶۳۹ فقره تسهیلات مسکن روستایی پنج تا ۱۰ میلیون تومانی به ارزش بیش از ۸۲۹ میلیارد ریال در روستاهای شهرستانهای نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: از آغاز دولت نهم تا کنون ساخت ۳۷۷ واحد مسکن مهر در غرب استان در دست اجرا بوده و بیش از ۱۷ میلیارد ریال تاکنون به متقاضیان مسکن تسهیلات پرداخت شده است.

دبیر شورای روابط عمومی استان افزود: در روستاهای غرب مازندران، دو هزار و۴۳۲ واحد مسکن مهر به صورت انفرادی، انبوه سازی توسط بنیاد مسکن استان در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در جریان سفر مقام معظم رهبری، پروژه طرح هادی روستایی و احداث واحد های مسکن ارزان قیمت شهری و روستایی در نوشهر وچالوس با اعتباری بالغ بر 9 هزار و 800 میلیون ریال در دست اجرا بوده که تا کنون ساخت 40 واحد مسکن ارزان قیمت روستایی آن پایان یافت.

رستم علی افزود: تا کنون ۲۷۹ واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال بیش از شش هزار و۹۰۰ نفر در شهرک ها ونواحی صنعتی غرب استان استقرار یافته است.

وی با اشاره به صدور ۹۱۴ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری ۱۹ هزار ۲۹۹ میلیارد ریال برای اشتغال ۲۵ هزار ۲۸۹نفر از سال ۸۴ تا کنون درغرب استان افزود: در سال های اخیر ۸ طرح به مبلغ 42.5 میلیارد ریال در شهرهای این منطقه مصوب وعقد قرار داد شده است.

وی افزود: برای سرمایه در گردش ۱۵ واحد نیز مبلغ 55.9 میلیارد ریال سرمایه در گردش مصوب که تا کنون بیش از ۳۴ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران گفت: در بخش تسهیلات اشتغال در دولت نهم و دهم در شهرهای نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر 347 هزار میلیون ریال از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) به چهار هزار و۶۰۶ متقاضی پرداخت شد.

رستم علی عنوان کرد: از سال ۸۴ تا کنون در شهرهای آن منطقه هزار و ۸۰۴ تعاونی با بیش از ۴۵۸ هزار عضو راه اندازی شده که برای ۱۵ هزار و ۵۵ نفر فرصت شغلی به وجود آورده و به ۳۱۶ طرح تعاونی،۱۶۷ هزار میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد که حدود 50 درصد این جمعیت در غرب مازندران متمرکز است.