104کشته و 696 مجروح در تصادفات هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین حوادث ترافیکی هفته گذشته واژگونی دو دستگاه پراید و برخورد دو دستگاه وانت نیسان و مینی‌بوس در محورهای اردستان به ظفرقند در استان اصفهان، میبد به یزد در استان یزد و بهشت رضا به مشهد در خراسان رضوی بود که با اعزام 8 دستگاه آمبولانس به محل این حوادث 5 نفر فوتی و 25 مجروح این حوادث به مراکز درمانی شهید بهشتی اردستان، بیمارستانهای امام جعفر صادق (ع) میبد و فرخی یزد و بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

بنابراین گزارش در حادثه دیگری که در محور شیراز - شهرک گلستان استان شیراز رخ داد دو دستگاه پژو 405 و سورنا با هم برخورد کردند که 3 دستگاه آمبولانس 3 نفر مجروح و 2 کشته این حادثه را به بیمارستانهای شیراز منتقل کردند.