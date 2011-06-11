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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

104کشته و 696 مجروح در تصادفات هفته گذشته

104کشته و 696 مجروح در تصادفات هفته گذشته

مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس اعلام کرد: در هفته گذشته 130 تصادف در جاده های کشور رخ داد که بر اثر آن 104 نفر جان باختند و 696 مجروح شدند. همچنین 227 دستگاه آمبولانس به محل وقوع این حوادث اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین حوادث ترافیکی هفته گذشته واژگونی دو دستگاه پراید و برخورد دو دستگاه وانت نیسان و مینی‌بوس در محورهای اردستان به ظفرقند در استان اصفهان، میبد به یزد در استان یزد و بهشت رضا به مشهد در خراسان رضوی بود که با اعزام 8 دستگاه آمبولانس به محل این حوادث 5 نفر فوتی و 25 مجروح این حوادث به مراکز درمانی شهید بهشتی اردستان، بیمارستانهای امام جعفر صادق (ع) میبد و فرخی یزد و بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

بنابراین گزارش در حادثه دیگری که در محور شیراز - شهرک گلستان استان شیراز رخ داد دو دستگاه پژو 405 و سورنا با هم برخورد کردند که 3 دستگاه آمبولانس 3 نفر مجروح و 2 کشته این حادثه را به بیمارستانهای شیراز منتقل کردند.

کد مطلب 1332529

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