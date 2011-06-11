دانشگاه ارومیه به دانشگاه مادر تحصیلات تکمیلی تبدیل می شود

علی اکبر علیزاده مطکان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در آینده نزدیک این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر در تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون دانشجویان در 67 رشته تحصیلات تکمیلی و 76 رشته کارشناسی در دانشگاه ارومیه تحصیل می کنند اظهارداشت: بر اساس آمایش آموزش عالی تا پنج سال آینده در 18 رشته جدید کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوی خارجی در این دانشگاه پذیرفته خواهد شد.

اختصاص نیمی از ظرفیت پذیرش دانشگاه ارومیه به تحصیلات تکمیلی

معاون وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه نیمی از ظرفیت پذیرش دانشگاه ارومیه به تحصیلات تکمیلی اختصاص می یابد خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 20 درصد پذیرش دانشگاه ارومیه سهم مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا است که بر اساس آمایش سرزمین و توانمندیهای آموزش عالی، اختصاص 50 درصد ظرفیت پذیرش این دانشگاه به تحصیلات تکمیلی بخصوص دکترا از سال آینده از اولویتها و برنامه های اساسی این وزارت خانه به شمار می رود.

علیزاده مطکان گفت: وزارت علوم برای توسعه تحصیلات تکمیلی دردانشگاه ارومیه ، مجوز ایجاد رشته های جدید دکترا، تجهیز آزمایشگاه و تامین استادان لازم و بالعقل رساندن ظرفیتهای بالقوه این دانشگاه را در نظر گرفته است.

معاون وزیر علوم با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اظهارداشت: اجرای این قانون، تاثیر منفی بر ارائه خدمات رفاهی به کارکنان و دانشجویان زیر مجموعه وزارت علوم نداشته است و در صورت تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر ارائه خدمات رفاهی موضوع را بررسی و در بودجه دانشگاهها لحاظ خواهیم کرد.

وی به اجرای طرحهای توسعه در دانشگاه ارومیه اشاره و اضافه کرد: تا پنج سال آینده تمام واحدهای زیر مجموعه دانشگاه ارومیه در پردیس نازلو تجمیع خواهند شد.

هم اکنون 20 هزار دانشجو در مقاطع مختلف در دانشگاه ارومیه به تحصیل مشغول هستند که حدود 20 درصد آنها یعنی سه هزار و 500 نفر به مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اختصاص دارد.

معاون وزیر علوم دیروز برای بررسی روند اجرایی طرحهای عمرانی دانشگاه ارومیه به این شهر سفر کرده بود.