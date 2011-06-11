فیلمبرداری "بزن بریم بهشت" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون 30 درصد از این فیلمبرداری این فیلم انجام شده است و کار تا 20 روز دیگر در شهرک دفاع مقدس ادامه دارد.

پس از آن بقیه مراحل فیلمبرداری در لوکیشن‌های تهران انجام می‌شود. این فیلم مضمونی اجتماعی با رگه‌های طنز دارد. در خلاصه قصه آمده است: اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم‌های ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق در می‌یابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند.

بازیگران "بزن بریم بهشت"عبارتند از مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیایی، بهشاد شریفیان، علی کوچکی، امیر عزیزی، پوریا رحیمی، زهره بختیاری، ملودی آرام‌نیا، مسعود انتظاری، محمد حاج حسینی، علی گلزاده، علی زمانی، علیرضا رشیدی، کاظم نجارزاده، یوسف قلیچ و مهدی فقیه.

از عوامل تولید می‌توان به نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، برنامه ریز و دستیاراول کارگردان: هومن خواجه نوری، منشی صحنه: فرحناز خسرو آبادی، دستیاران کارگردان: امیررضا وهابی، مهدی رسول‌زاده، علی زمانی، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: رضا رخشان، مجری طرح: محمد حسین عامری پویا، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: مهری شیرازی، عکاس: نادر فوقانی و جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی.