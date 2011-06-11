دانشگاه شیراز درهای حرم امام موسی کاظم و امام جواد را می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری ظهر شنبه در نشست خبری افزود: دانشگاه شیراز به واسطه توانمندیهای زیاد در بخشهای مختلف پتانسیل حضور در مباحث گوناگون را دارد که در این راستا توافقاتی با سازمان عتبات عالیات استان انجام شده تا دانشکده هنر دانشگاه شیراز برای ساختن درهای حرم مشارکت کند.

وی ادامه داد: روز 23 خرداد ماه کارگاه مربوطه افتتاح می شود و همچنین در این کارگاه ساخت ضریح مسلم ابن عقیل در عراق نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مشاور رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه اساتید دانشکده هنر و معماری در این طرح حضور فعال دارند، یادآور شد: در این حرکت تمام امکانات موجود در دانشگاه شیراز بسیج شده و از اساتید هنر و معماری نیز استفاده می شود.

عسکری در خصوص اعتبارات ساخت این درها نیز افزود: ساخت این درها با استفاده از اعتبارات مردمی انجام می شود و دانشگاه شیراز نیز به واسطه جایگاه بالای هنر که دارد در این طرح مشارکت می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ضریح امامین حاضر در عراق گلباران خواهد شد، گفت: با توافقات صورت گرفته قرار بر این است که تعدادی از اساتید دانشگاه شیراز برای گلباران ضریح امامان حاضر در عراق به این کشور اعزام شوند.

مشاور رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: در این راستا 80 سبد حاوی شاخه های گل به ارزش 13 میلیون و 555 هزار تومان مورد استفاده قرار می گیرد.