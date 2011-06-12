کنسرت علیرضا قربانی در فرانسه برگزار می شود

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : در این کنسرت نوازندگانی از ایران و تونس قطعاتی را در قالب موسیقی ایرانی به روی صحنه می برند ؛ مجموع قطعات این کنسرت براساس اشعار خیام متمرکز است و علی قمصری آهنگسازی آثار را به عهده داشته است.

وی در ادامه افزود : برای رنگ آمیزی فرهنگ موسیقایی ایران و عرب ، برخی از ملودی های موسیقی عرب آهنگسازی شده است اما بخش عمده این اثر برگرفته از موسیقی دستگاهی ایران است و در واقع موسیقی ایرانی در این کنسرت وجه غالب را دارد .

این خواننده موسیقی ایرانی در ادامه صحبت های خود به چرایی استفاده از اشعار خیام اشاره کرد و گفت : خیام هم مانند سایر شاعران کهن ایرانی همچون مولانا و حافظ در دنیای غرب شناخه شده است و اشعار این شاعر نامی به کرات ترجمه شده است به همین دلیل روی اشعار خیام هم به منظور معرفی موسیقی ایرانی و هم شناساندن اشعار ناب این شاعر کار کردیم درواقع روی جزئیات بخشی از موسیقی ایران و عرب که به هم شباهت های بسیاری دارند متمرکز شدیم ؛ و جالب اینکه قبلا این کنسرت را در شهرهای مختلف اروپایی، آفریقا، تونس و الجزایر به روی صحنه بردیم که با استقبال بسیاری مواجه شد و به پشتوانه همین استقبال بود که تصمیم گرفتیم و در شهر نیس فرانسه اجرای برنامه داشته باشیم.

وی در ادامه به گروه ایرانی که در این اجرا او را همراهی می کنند اشاره کرد و گفت : علاوه بر علی قمصری نوازنده تار، در این اجرا سامان صمیمی به عنوان نوازنده کمانچه گروه را همراهی می کند (قبلا سهراب پورناظری با گروه همراه بود)، حسین زهاوی و کیوان شمیرانی از نوازندگان سازهای کوبه ای هستند که در کشور فرانسه به ما می پیوندند؛ سوفین نگرا نوازنده عود از کشور تونس و خانم درصاف حمدانی از جمله اعضای تونسی هستند که در این اجرا گروه را همراهی می کنند .

قربانی با اشاره به برگزاری کنسرت گروه موسیقی ایرانی در مراکش افزود : پس از پایان اجرای این کنسرت در نیس فرانسه گروه موسیقی ایرانی برای اجرای کنسرت موسیقی ایرانی به شهر تنجیر در مراکش می روند و در تاریخ 1 تیرماه اجرای برنامه دارند در این کنسرت که نکوداشت رومی نام دارد قطعاتی از موسیقی ایرانی را بر روی اشعاری از مولانا اجرا می شود.

وی در پایان صحبت های خود به تازه ترین کنسرتی که در جشنواره موازین در مراکش برگزار شده است اشاره کرد و گفت: جشنواره موازین بدون اغراق یکی از مهمترین جشنواره های موسیقی در دنیا است که در مراکش برگزار می شود چرا که این جشنواره در سطح وسیعی از انواع موسیقی پاپ، موسیقی کلاسیک و موسیقی مربوط به کشورهای سراسر دنیا است و ما خوشبختانه این شانس را داشتیم که به عنوان نمایندگانی از ایران در این جشنواره حضور بیابیم.