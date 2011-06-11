خبرهای کوتاه از قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شادی دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو، 23 خردادماه برای شرکت در مسابقات کاپ دوی جهانی راهی آلمان می شود. این مسابقات 27 تا 29 خردادماه در هامبورگ آلمان برگزار می شود و محسن شادی قایقران جفت پاروی ایران به همراه "دیوید هیل" به عنوان مربی چند روز زودتر برای انجام تمرینات و کسب آمادگی بیشتر به این رقابتها اعزام خواهد شد. مسئولان فدراسیون قایقرانی در تلاشند تا پس از حضور شادی در این مسابقات، زمینه حضور وی در مسابقات کاپ سه جهان در کشور سوئیس را فراهم کنند. این مسابقات هم 17 تا 20 تیرماه برگزار خواهد شد.

قایقرانان آبهای آرام در تهران اردو می زنند

قایقرانان تیم ملی آبهای آرام کشورمان از 22 خردادماه دور جدید تمرینات خود را در دریاچه آزادی آغاز می کنند. این تیم پس از شرکت در کاپهای جهانی اروپا، خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک آماده می کند. این اردو تا 11 تیرماه زیر نظر ایرج اقلیمی برگزار خواهد شد.

اردوی پاروزنان روئینگی در تهران و انزلی از سرگرفته می شود

دومین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ جوانان در بخش مردان، از یکشنبه 22 خردادماه در دریاچه آزاد آغاز و تا هفتم تیرماه ادامه می یابد. این تیم با حضور 7 قایقران جوان و منتخب اردوی قبل پیگیری خواهد شدو برترین های این اردو به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.

هفتمین مرحله از اردوی تیم ملی روئینگ جفت پاروی مردان هم از فردا در سد شهرچای ارومیه آغاز خواهد شد. این اردو هم با حضور بهترین نفرات تا 11 تیرماه به مربیگری جاوید سرابی پیگیری می‌شود. قایقرانان روئینگ جفت پاروی ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور کره(مهرماه سال جاری) آماده می کنند.

هفتمین اردوی تیم ملی روئینگ بانوان هم از این روز در پایگاه قهرمانی سنگاچین بندرانزلی به مربیگری "دیوید هیل" آغاز و تا 11 تیرماه پیگیری خواهد شد. در این اردو 15 قایقران تمرینات خود را به مدت سه هفته دنبال می‌کنند.