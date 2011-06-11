راه اندازی تورهای معدنی مازندران به کشورهای هدف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله صدرزاده ظهر شنبه در نشست مشترک انجمن معدن خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران در ساری اظهار داشت: خانه صنعت و معدن با چندین انجمن تخصصی از جمله انجمن معدن از توانمندیهای بالایی جهت ارائه مشاوره و راهکارهای تخصصی و کارشناسی برای رفع و رجوع مسائل و مشکلات صنعتی و معدنی برخوردار است.

رئیس انجمن معدن مازندران، خواستار برنامه ریزی اتاق بازرگانی برای اعزام تورهای تجاری معدنی به بازارهای هدف شد.

صدرزاده همراهی و همکاری با اتاق بازرگانی استان و حضور در نمایشگاههای بین المللی را اعلام کرد.

یدالله عبدی، نایب رئیس انجمن معدن مازندران با بیان اینکه هنوز در سطح کشور و استان حمایتهای کافی از بخش معدن نمی شود افزود: توجه شایسته به معدن باعث کمک به اشتغال و پویایی اقتصاد استان می شود.

وی ابراز داشت: بازدید از معادن با همراهی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کمک زیادی به این حوزه خواهد کرد چرا که مسائل و مشکلات از نزدیک بررسی و موجب اشراف دست اندرکاران به مباحث معدن خواهد شد.

عبدی با اشاره به اینکه برای صادرات مواد معدنی به شدت نیازمند اتاق بازرگانی هستیم تأکید کرد: برای صدور مواد و فرآورده های معدنی به تیم قوی صادراتی نیازمندیم تا این مهم جامه عمل به خود بپوشاند.

راکد بودن نیمی از معادن مازندران

علی اکبر پاکزاد، عضو هیئت مدیره انجمن معدن مازندران با اعلام اینکه از تعداد 50 معدن زغال سنگ استان، 25 معدن فعال نیستند افزود: کشور نیازمند اجرای طرحهای کک سازی است.

وی یاد آور شد: علیرغم اینکه ذخایر عظیم ذغال سنگ با قیمتهای مناسب و پایین تر از قیمت جهانی در اختیار داریم اما متأسفانه مشکل واردات کک و زغال سنگ باز سوی مجتمع ذوب آهن اصفهان را شاهد هستیم.

رضا رفیعی فرد، از فعالان معدنی مازندران نیز یادآور شد: معادن با ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارند و یکی از موضوعات مهم در این زمینه اشتغال روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان بدلیل قرارگرفتن معادن در نقاط دوردست است.

وی اذعان داشت: هنوز معادن در حاشیه قرار دارند و جایگاه آن به خوبی تعریف نشده و ارزش و اهمیت آن برای مسئولان شناخته شده نیست که در این ارتباط از اتاق بازرگانی انتظار داریم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی همکاری کند.

رفیعی راد گفت: هم اکنون ماشین آلات معدنی تا چند برابر قیمت به دست معدنکاران می رسد و شرکت پشتیبانی معدن در این رابطه وجود ندارد .

وی افزود: بانک ها با معادن بیگانه هستند گرچه اعلام می دارند خلاء های قانونی مانع ارائه تسهیلات است.

رفیعی راد افزود: از صادرات فلورین و ذغال سنگ مازندران به خارج کشور خبر داد.

