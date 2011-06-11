مرندی ها بالاتر از میانگین کشوری کتاب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدایی در بازدید استاندار از امکانات فرهنگی شهرستان مرند، با بیان اینکه در شهرستان مرند 10 باب کتابخانه عمومی فعالیت دارد افزود: از نظر سرانه کشوری در زمینه منابع کتابخانه های عمومی، برای هر سه نفر یک کتاب موجود است که این رقم در شهرستان مرند برای هر دو نفر یک کتاب است.

وی با اشاره به وضعیت عملکرد کتابخانه های شهرستان گفت: در سال 89 مراجعان به کتابخانه های عمومی نسبت به سال گذشته 31 درصد رشد بوده که این افزایش حاکی از افزایش علاقمندی مردم عزیز به کتابخانه ها و کتاب خوانی است.

وی با اشاره به اتمام اکثر پروژه های مصوب دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور حترم، از تحویل موقت کتابخانه بناب جدید و شروع فرایند تدین منابع آن و اتمام عنقریب کتابخانه کشکسرای خبر داد.

خدایی در پاسخ به سئوال نماینده جوانان مرند در رابطه با کتابخانه استاندارد مصوب سفر مذکور در مرند تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری فرمانداری و شهرداری مرند زمین مورد نیاز این کتابخانه آماده شده و به محض تخصیص اعتبارات لازم احداث آن را شروع خواهیم کرد.

استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان نیز با شاره به نقش اثر گذار و تعیین کننده جوانان در عرصه های مختلف تاریخی گفت: اصلی ترین خواسته های شما جوانان مربوط به اعتبارات فرهنگی بود که بایستی بخش عمده ای از این اعتبارات معطوف جوانان باشد.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده در زمینه اشتغال زایی و ایجاد مسکن برای جوانان، اشتغال زایی را مهم ترین ابزار مقابله با آسیب ها دانسته و بر تولید محوری به جاری مصرف گرایی تأکید کرد.

بیگی اجرای قانون هفدهمندی یارانه ها را گامی مهم در جهت مشارکت مردم در مدیریت اقتصاد شخصی و کشور ارزیابی کرده و موفقیت اقتصادی را در گرو سوق دادن منابع حاصله از محل هدفمندی یارانه ها به سمت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال عنوان کرد.