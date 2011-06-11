ارتقای فرهنگ در یزد روند جهشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عالیشوندی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون اداری و مالی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه باید در ارتقای حوزه فرهنگ و هنر استان یزد همت مضاعفی صورت بگیرد، اظهار داشت: این اداره کل طی دو سال گذشته فعالیتهای فرهنگی و هنری متنوعی را در راستای ارتقای فرهنگ و هنر استان انجام داده است.

وی افزود: در این استان برای نخستین بار فعالیتهایی صورت گرفت که توانست خیل عظیمی از مخاطبان خود را راضی نگه دارد.

عالیشوندی با اشاره به بخشی از این فعالیتهای فرهنگی و هنری بیان داشت: برگزاری جشنواره رسانه‌ های دیجیتال، جشنواره مرشدان ایران زمین، جشنواره فرهنگی نوروز با عنوان هر گردشگر یک گره و ..... از جمله فعالیتهایی بود که با همراهی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر یزد در سطح عالی در این استان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: وقتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در سطح کشور به عنوان حامی برگزیده تئاتر کشور یا اداره کل نمونه در جشنواره شهید رجایی انتخاب می‌ شود، نشان از جهش و فعالیتی است که نشان می ‌دهد روند رو به جلویی برای ارتقای فرهنگ و هنر در استان یزد آغاز شده است.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه ‌اندازی خانه فرهنگ و مجتمع ‌های دیجیتال در استان یزد، عنوان کرد: بیشترین خانه فرهنگ دیجیتال در کشور متعلق به استان یزد است.

وی بیان داشت: این خانه‌ های دیجیتال تا پایان سال مجهزتر خواهند شد.

در این مراسم از تلاشهای سیدحسین اسعدی قدردانی و مسعود حاجی‌ ده‌ آبادی به عنوان معاون اداری مالی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد استان یزد معرفی شد.