آموزشهای فنی و حرفه ای عاملی برای کاهش مهاجرت روستاییان است

محمود محمدحسن در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش آموزشهای فنی وحرفه ای در پیشگیری از مهاجرت روستاییان اشاره کرد و تلاش برای توسعه این آموزشها را مورد تاکید قرار داد.

وی یکی از علل مهاجرت روستاییان به ویژه جوانان روستایی به شهرها را یافتن شغل دانست و ادامه داد: با ارائه آموزشهای فنی و مهارتی متناسب با نیاز های روستاییان می توان زمینه ای برای کسب درآمد و دستیابی به شغل مناسب را برا ی آنها فراهم کرد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین به کمک این امر می توان با برنامه ریزی صحیح، امکانات بالقوه در روستاهای استان البرز را برای این امر مهم به کار گرفت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، آموزش به روستاییان را در سال گذشته 274 هزار و 764 نفرساعت اعلام کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز با همکاری سایر دستگاه های ذیربط به خصوص شورا های اسلامی روستاها و دهیاری ها شاهد رشد چشمگیر و حصول نتایج ثمر بخش در این زمینه باشیم.

محمدحسن، توانایی مراکز تابعه این اداره کل برای اجرای دوره های آموزشی در روستاها را کافی دانست و از نیاز سنجی آموزشی جهت به ثمر نشستن این آموزشها و رسیدن به اشتغال مهارت آموختگان روستایی به عنوان یک ضرورت نام برد.