کشته و زخمی شدن 59 نفر در موصل/ خودروهای مرگ وارد پایتخت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع امنیتی در استان نینوا اعلام کردند شمار کشته و زخمی شدگان انفجارهای موصل به 59 نفر رسیده است.

این منابع افزودند در اثر انفجار دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه "لدواسه" موصل سه غیرنظامی و یک نظامی کشته و 55 نفر دیگر هم از جمله 11 نیروی امنیتی زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، آمبولانسها مجروحان را به بیمارستانهای نزدیک حادثه انتقال داده اند و کشته شدگان این انفجار به پزشکی قانونی منتقل شدند.

منابع خبری همچنین گزارش دادند که تلاش یک فرد مسلح برای هدف قرار دادن یک مرکز ایست بازرسی پلیس در غرب موصل با انفجار گلوله و کشته شدن فرد مهاجم ناکام ماند.

از سوی دیگر یک شبکه العربیه به نقل از یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد القاعده قصد دارد که دست به عملیات گسترده ای در بغداد بزند و 10 دستگاه خودروی بمبگذاری وارد این شهر کرده است.

در استان دیاله نیز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شمال شرق بعقوبه یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.در استان صلاح الدین افراد مسلح ناشناس یک خانواده پنج نفری را به گلوله بستند و همه آنها را به قتل رساندند.