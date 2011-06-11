به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز محمدی در خصوص حوادث پیش از دیدار برگشت فینال جام حذفی گفت: بازی روز جمعه بدون مشکل آغاز شد و تا پیش از سوت پایان هیچ مشکلی وجود نداشت. تمام هماهنگی ها از قبل انجام شده بود و طرفداران ملوان بندرانزلی با تبلیغات و پلاکاردها و راه انداختن کارناول هایی برای حمایت از تیم شهرشان برنامه ریزی کرده بودند و شور و نشاط خاصی در شهر حاکم بود و این فضا را که فقط در چند شهر ایران وجود دارد باید به فال نیک گرفت.

محمدی درباره اتفاقاتی که شب قبل از مسابقه مقابل هتل تیم پرسپولیس اتفاق افتاد گفت: به هر جهت طرفداران ملوان تا دیروقت در سطح شهر فضای حمایتی را به راه انداخته بودند و شب قبل از بازی هم مقابل هتل تیم پرسپولیس حضور داشتند و شعارهایی را سر دادند که نیروی انتظامی آنها را متفرق کرد.



وی تصریح کرد: روز بازی هم ورزشگاه تا 12 ظهر پر شد و طرفداران ملوان انزلی خیلی دوست داشتند که تیم شان پس از چندین سال قهرمان شود اما همین که بازی به پایان رسید آنها عکس العمل نشان دادند که به نظر من طبیعی بود. نیروی انتظامی هم وارد عمل شد و وضعیت ورزشگاه را آرام کرد. البته ملوان بندرانزلی بازی خوبی را به نمایش گذاشت و از موقعیت هایش به خوبی استفاده نکرد و گرنه ممکن بود قهرمان هم بشود.



عزیزمحمدی درباره شایعه مرگ 4 هوادار ملوان بندرانزلی گفت: این خبر شایعه است و اصلا صحت ندارد. مردم در اثر ازدحام درب های خروجی ورزشگاه دچار مصدومیت های جزیی شدند که به دلیل درگیری نبوده ، بلکه شلوغی درب های خروجی باعث شد تا عده ای زیر دست و پا بمانند.



محمدی درباره برگزار شدن نامنظم جشن قهرمانی پرسپولیس گفت: ما هرکاری بکنیم به ما خرده می گیرند و نمی دانیم که چطور باید جشن قهرمانی را برگزار کنیم تا همه راضی باشند. اما دیروز روی سکوی قهرمانی تنها مدیریت باشگاه ، بازیکنان و مربیان پرسپولیس حضور داشتند و حتی اجازه ندادیم که افراد متفرقه و حتی لیدرها روی سکو بیایند.

رئیس سازمان لیگ درباره انتقاد از روند برگزاری رقابت های جام حذفی و اینکه چرا بازی فینال به صورت تک حذفی برگزار نمی شود ، گفت: ما آیین نامه ای برای جام حذفی تدوین کرده ایم که این آیین نامه هر سال پیش از قرعه کشی رقابت ها به باشگاهها ارائه می شود و آنها نظراتشان را به ما می دهند. البته در چند سال گذشته بسیاری عقیده داشتند که بازیهای جام حذفی به صورت رفت و برگشت برگزار شود و فینال باید تک حذفی باشد و ورزشگاه فینال از مدت ها پیش تعیین شده باشد. در این باره که بازیهای رفت و برگشت باعث می شود تا در حق هیچ تیمی اجحاف نشود شکی نیست. اما واقعا براساس تقویمی که ما برای برگزاری رقابت های لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و رقابت های ملی داریم اگر بازیهای حذفی رفت و برگشت شود نمی توانیم مسابقات را به پایان برسانیم.



وی اضافه کرد: البته درباره تک حذفی بودن و انجام یک بازی در یک ورزشگاه از پیش تعیین شده نظرخواهی خواهیم کرد. اما به عنوان مثال اگر ملوان و فولاد به فینال می رسیدند و ورزشگاه میزبان، آزادی تهران بود چقدر جمعیت به ورزشگاه می آمد. باید فضای فوتبال ایران را در نظر گرفت.



عزیز محمدی اعلام کرد که از امروز تا یک مردادماه فصل نقل و انتقالات آغاز می شود و لیگ برتر هم 11 مرداد مسابقاتش به جریان خواهد افتاد. برنامه کامل رقابت های لیگ برتر فصل جدید فردا اعلام خواهد شد.