جریان فتنه از تحلیل غلط تئوری پردازان خود آسیب دید

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشه های شکل گیری فتنه 88 گفت: مهم ترین عامل قانون گریزی، جریانی خاص در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که سعی داشت با استفاده از فرمول های آزمایش شده انقلاب های رنگی و استفاده از قانون گریزی در جهت تغییر دولت اقدام کند.

وی با بیان اینکه عدم پذیرش فصل الخطاب بودن قانون و رهبر انقلاب در اختلافات به وجود آمده از دیگر عوامل سقوط سران فتنه بود، تاکید کرد: این جریان در تعداد رای خود توهم زیادی داشت و از تحلیل های غلط تئوری پردازان خود دچار آسیب های بسیاری شد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در خصوص نقش سکوت خواص در فتنه 88 اظهار داشت: در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم عده ای از خواص به دلیل منافع گروهی و حزبی و در اثر عوامل نفسانی سکوت را بر موضع گیری شفاف ترجیع دادند و سعی کردند موضع خود را در قبال فتنه علنی نکنند.

وی با بیان اینکه شاهد هستیم خواص ساکت در فتنه 88 در مقابل جریان انحرافی اخیر مواضع متعددی اتخاذ می کنند، افزود: این خواص احساس می کند موضعگیری بر علیه جریان انحرافی به منافع سیاسی آنها کمک می کند و می تواند موجب تضعیف جریانی شود که در فتنه در مقابل آنها قرار گرفته بود.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد این افراد در جامعه رفتارهای دوگانه بروز می دهند و استراتژی ثابتی ندارند و در آینده نیز جایگاه خود در افکار عمومی از دست می دهند.

ترقی تصریح کرد: مردم بصیر کشورمان هیچگاه دنباله رو و طرفدار افراد متزلزل و حزب باد نخواهند بود و سقوط و تنزل جایگاه در انتظار این افراد خواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پایان خاطرنشان کرد: اگر این افراد تغییر مشی ندهند و روش مبتنی بر بصیرت را در رفتار سیاسی دنبال نکنند در واقع صف خود را از مردم جدا کرده اند.

