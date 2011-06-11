به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رضوی که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در نشست خبری سخن می گفت، با بیان اینکه در حال حاضر 39 صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در این بخش فعال است، گفت: در همه مراکز استانها صندوق وجود دارد که از این تعداد 4 صندوق ملی و یک صندوق شهرستانی عمومی در شهر دامغان تاسیس شده است.

وی افزود: 3 صندوق به زنان روستایی تعلق دارد که تمامی این صندوقها 156 میلیارد تومان سرمایه در خود جای دارد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزود: 51 درصد سرمایه شرکتها از سوی مردم و 49 درصد از سوی دولت تامین می شود و با تسهیلات 4 درصدی و یا بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

رضوی تصریح کرد: از سال 86 تا پایان سال 89 معادل 880 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که سهم سال 89 از این مبلغ 245 میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص منابع هدفمندی یارانه ها افزود: به منظور بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریها 20 میلیارد و 800 میلیون تومان تحت اختیار صندوق قرار گرفت و برای بهینه سازی گاوداری ها 7 میلیارد و 770 میلیون تومان به صندوق اختصاص یافت.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: همچنین 12.7 میلیارد تومان به کشاورزی حفاظتی اختصاص یافت و در کل 42.3 میلیارد تومان به صندوق برای هدفمندی یارانه ها اعتبار داده شده است.

رضوی درباره توسعه مکانیزاسیون افزود: حدود 11 میلیارد تومان برای شرکت های مشاوره فنی برای توسعه مکانیزاسیون کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است که از این میزان 5.5 میلیارد تومان بلاعوض و 5 میلیارد تومان هم به صورت 5 ساله پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه 27 صندوق جدید برای امسال تشکیل می شوند، گفت: امسال 500 میلیارد تومان سرمایه از سوی دولت و معادل آنها از سوی بخش خصوصی پیش بینی شده است که جمعا یک هزار میلیارد تومان سرمایه به صندوق اضافه می شود.

رضوی افزود: امسال از منابع ارزی کشور در قانون بودجه 90 تصویب شده که 400 میلیارد تومان به صندوقهای حمایت سرمایه اختصاص یابد تا صندوقهای فعلی افزایش سرمایه دهند و صندوقهای جدید تاسیس کنند.

وی گفت: در سال 88 و 89 در کل 173 میلیارد تومان برای طرحهای زیربنایی در اختیار کشاورزان قرار گرفت که عمدتا مربوط به آبیاری تحت فشار بود.