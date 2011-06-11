همایش ملی عفاف و حجاب و امنیت فردی و اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار در جلسه شورای سیاستگزاری همایش ملی حجاب و عفاف، امنیت فردی و اجتماعی اظهار داشت: اجرای اهداف طرح حجاب و عفاف و امنیت فردی و اجتماعی با مشارکت و هماهنگی همه دستگاه ها در کشور قابل اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ایجاد امنیت در جامعه در بین مردم گفت: اگر نقش عفاف و حجاب در بین مردم به خوبی بازگو شود زمینه های مشارکت بیشتر در این امر فراهم می شود.

قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر بررسی و سرمایه گذاری بیشتر در محصولات همایش درخصوص سه خروجی فرهنگی فیلم مستند ، کتاب و فضای مجازی گفت: با توجه به جذابیت فضای مجازی در بین جوانان نمایش نمونه های آثار برتر در جشنواره حجاب و عفاف به صورت مجازی به مردم معرفی شوند.

افشار با تأکید بر ضرورت تقویت اطلاع رسانی درخصوص همایش گفت : اطلاع رسانی درخصوص جایگاه نقش حجاب و عفاف در ارتقای امنیت فرهنگی در کار ، مراکز آموزشی و دانشگاه ها ، طریق چاپ کتاب ، تهیه فیلم مستند و راه اندازی سایت مناسب جهت اجرای طرح عفاف و حجاب انجام شود.

وی با تأکید براینکه همایش باید رویکرد ملی داشته باشد گفت : دبیرخانه همایش با تهیه فراخوانی از دانشگاهیان حداکثر استفاده را از جمع بندی مقالات به عمل آورد.

همایش ملی عفاف و حجاب , امنیت فردی و اجتماعی مهر ماه سال جاری برگزار می شود و مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش در شهرستان بجنورد تا 31 مرداد ماه 1390 می باشد.

