اتهامات تکراری علاوی علیه مالکی/ درخواست برای اخراج نمایندگان کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه، "نوری المالکی" رهبر حزب الدعوه و اعضای این حزب را به دروغگویی، نفاق و تکیه بر قدرت خارجی کرد.

وی مدعی شد حزب الدعوه سعی می کند دیکتاتوری در عراق برقرار کند.رئیس حزب الدعوه فراموش کرده است که پنج سال بدون هیچ برنامه ای حکومت کرده است و هم اکنون خواستار مجازات دیگران است. وی دیکتاتور مآبانه حکومت کرده است.

رهبر فهرست العراقیه که همواره به سبب دنباله روی از عربستان سعودی و آمریکا، مواضع خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، با تکرار اتهامات نخ نما شده خود ادعا کرد : نوری المالکی با حمایت ایران نخست وزیر عراق شده است و جامعه بین المللی باید مانع دخالتهای این کشور شود.

در واکنش به اتهامات و ادعاهای بی اساس علاوی، "عدنان السراج" عضو دولت قانون گفت : اتهامات علاوی به نفع کسانی است که قصد دارند عملکرد دولت را به چالش بکشانند.

وی افزود: علاوی سعی دارد رابطه غیر متوازنی میان مسائل جاری عراق به وجود آورد و این نشانه بحرانی عمیقی است که ایاد علاوی از آن رنج می برد، زیرا همه گروههای سیاسی وی را مسئول معرفی نشدن وزیران امنیتی می دانند.

از سوی دیگر حزب الدعوه عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد از ایاد علاوی رهبر فهرست العراقیه به خاطر اتهامات سخیفش شکایت می کند.

خبر دیگر اینکه دولت عراق از برخی نمایندگان کنگره آمریکا که دیروز طی یک کنفرانس خبری خواستار غرامت از عراق شده بودند، خواست که این کشور را ترک کنند.

"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق با غیر مسئولانه خواندن اظهارات این نمایندگان درباره پرداخت غرامت عراق به آمریکا افزود: این اشخاص جایی درعراق ندارند، زیرا روابط دو کشور را برهم می زنند.

این در حالی است که یک مسئول وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد این وزارتخانه هیچ تصمیمی درباره اخراج نمایندگان کنگره اتخاذ نکرده و تصمیم اتخاذ شده از جانب کابینه بوده است.

شش نفر از نمایندگان کنگره آمریکا طی یک نشست خبری در محل سفارت آمریکا در بغداد از دولت عراق خواسته بودند که به ارتش آمریکا غرامت بپردازد، زیرا دولت آمریکا با توجه به اوضاع اقتصادی نمی تواند هزینه جنگ عراق را تقبل کند.

آنها همچنین از اینکه دولت عراق اجازه بازدید از اردوگاه اشرف مقر گروهک تروریستی منافقین و مورد حمایت آمریکا و اروپا را به آنها نداده است، ابراز ناخرسندی کردند.