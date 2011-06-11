آزادشهری ها در 20 مسجد معتکف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر سایری بعد از ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی این مراسم گفت: اعتکاف یک سنت الهی است که در بسیاری از ادیان الهی وجود دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آزادشهر گفت: خداوند در آیه شریفه 125 از سوره مبارک بقره به این موضوع اشاره داشته و حضرت سلیمان نبی (ع) و حضرت مریم (س) را آن دسته از انسانهای پاکی برشمرده که قبل از دین مبین اسلام و در طول حیات خود چند بار معتکف بودهاند و با خدای خود خلوت کرده و به راز و نیاز پرداختهاند.
سایری گفت: در سال گذشته هزار و 420 نفر از مردان و زنان مومن ساکن شهرستان و مناطق اطراف در مراسم روحانی اعتکاف که به میزبانی 19 مسجد برگزار شد، شرکت کردهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آزادشهر با اشاره به استقبالی که در ساعات اولیه ثبتنام برای شرکت در اعتکاف در این شهرستان صورت گرفته است، گفت: پیشبینی میشود امسال تعداد شرکتکنندگان تا دو هزار نفر افزایش یابد که این اداره تاکنون 20 مسجد را برای این منظور آماده کرده است.
وی از برگزاری جلسات ختم قرآنگروهی، برنامههای تلاوت دعا و مناجاتجمعی، سخنرانیهای مذهبی، کلاسهای احکام، مداحی و روزهخوانی و گفتمانهای فرهنگی در ایام خبر داد.
وی عنوان کرد: افراد معتکف در کنار عبادات فردی و خلوت با خداوند باریتعالی میتوانند از این برنامههای روحانی و معنوی هم حداکثر استفاده را ببرند.
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