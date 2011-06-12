محسن رمضان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه مدیران باشگاه در حال حاضر در تهران با بازیکنان مورد نظر در خصوص همراهی تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور مذاکره می‌کنند، اما قرارداد بازیکنان در دفتر هیئت فوتبال استان قم به ثبت می‌رسد.

وی ادامه داد: ‌ خوشبختانه با حمایت‌های استانداری و تصمیماتی خوبی که در جلسات مختلف هیئت مدیره باشگاه صبا اتخاذ می‌شود، این تیم بار دیگر حرکت خود به سوی آماده شدن برای حضوری موفق در یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور را آغاز کرده است.



رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: استانداری قم حمایت خوبی از این تیم داشته است و با توجه به اینکه باشگاه از چند روز گذشته نسبت به جذب بازیکنان جدید و نیز تمدید قرارداد بازیکنان سابق مورد نظر اقدام کرده است، ان‌شاءالله به زودی خبرهای خوبی از باشگاه صبا خواهیم شنید.



وی همچنین به وضعیت کادر فنی تیم فوتبال صبا اشاره کرد و اظهار داشت: به هر حال چینش کادر فنی در حوزه اختیارات مدیریت تیم است و بعد از عملکرد تقریبا مطلوب صبا در لیگ دهم، مدیریت باشگاه تلاش کرد بعد از بررسی شرایط شرایط، ویسی را به عنوان مربی این تیم انتخاب و معرفی کند.



رمضان‌بیگی افزود: تغییر و تحولات در مهلت نقل‌وانتقالات در نظر گرفته شده از سوی سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال، در هر تیم امری کاملا طبیعی است، بنابراین نباید از اینکه فلان بازیکن از تیم صبای قم جدا شد، نگران بود، بلکه باید تلاش شود تا بازیکنان جایگزین مناسب‌تری جذب تیم شوند.



وی تاکید کرد: صبا به عنوان تیمی پرطرفدار و سرمایه ورزش و به خصوص رشته فوتبال در استان قم از حمایت همه‌جانبه مسئولان برخوردار است و در این بین هیئت فوتبال نیز به عنوان متولی این رشته ورزشی تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد تا این تیم با شرایطی بسیار خوب وارد مسابقات فصل جدید لیگ بر‌تر شود.



رئیس هیئت فوتبال استان قم اظهار داشت: از زمانی ‌که مسئولیت هیئت فوتبال استان قم را با اعتماد اهالی این رشته بر عهده گرفته‌ام، هدفم خدمت به تمام زحمتکشان این رشته ورزشی است و به همین دلیل به اتفاق تمامی همکاران پرتلاشم در هیئت، برای تحول رو به پیشرفت در فوتبال قم تلاش می‌کنیم.



وی بیان کرد: در خصوص زمان دقیق ثبت قراردادهای بازیکنان صبا در دفتر هیئت فوتبال استان قم، هماهنگی‌های لازم با مدیر عامل باشگاه صبا صورت گرفته است و به محض آغاز مهلت نقل‌ و انتقالات این امر با حضور در هیئت فوتبال قم صورت می‌گیرد.



رمضان‌بیگی در پاسخ به این سئوال که آیا تمرینات تیم فوتبال صبا به قم منتقل می‌شود یا خیر، تصریح کرد: در این زمینه باید ببینیم که تصمیم هیئت مدیره باشگاه صبا چگونه خواهد بود، زیرا در صورتی‌که این امر بخواهد محقق شود، باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم.



وی همچنین به تلاش برای جذب حامیان مالی قوی برای تامین هزینه‌های باشگاه نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این خصوص شاهد تلاش‌های مجموعه استانداری و نیز مسئولان باشگاه بوده‌ام، اما این مهم در صورتی محقق می‌شود که طرف مقابل شرایط خوبی داشته باشد.