تصویر 10 کاریکاتور؛ از اصلاحات تانکی تا معمای دموکراسی!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تحولات پرشمار جهان عرب به ویژه در مسئله تشکیل دولت لبنان و بحران لیبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اصلاحات تانکی

روزنامه المستقبل امروز به ادعای انجام اصلاحات در برخی از کشورهای عربی توجه دارد که به مردم وعده اصلاحات داده و از سوی دیگر در جهت سرکوب آنان اقدام می کنند.

رابطه فکر و شکم اعراب!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری معنادار به تحول تفکرات اعراب از گذشته تا حال توجه دارد. بر این اساس، اعراب در گذشته آرزوهای بزرگی داشته اند که در جهت تحقق آن تلاش می کردند، اما هم اکنون شکمشان بزرگ شده و تفکراتشان کوچک!

دیکتاتور گرفتار در معمای دموکراسی

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به تعارض ساختاری رژیمهای دیکتاتوری با مسئله دموکراسی توجه دارد.

نمودار تشکیل دولت لبنان

روزنامه المستقبل لبنان در کاریکاتوری به طولانی شدن تشکیل دولت در لبنان کنایه زده و نموداری هفتگی برای آن طراحی کرده است. بر اساس این نمودار، "نجیب میقاتی" نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان در ابتدای هفته امیدواری زیادی به تشکیل دولت دارد، اما هر چه که به جلو پیش می رویم این امیدواری کمتر می شود.

سنگ قبر اتحادیه عرب

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به اثبات ناکارامدی اتحادیه عرب در پی وقوع تحولات اخیر در جهان عرب توجه دارد.

روش گسترش دموکراسی آمریکایی

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به راهکار آمریکا در نهادینه کردن سیاستهای خود در خاورمیانه توجه دارد که با ابزارهای اقتصادی و مالی در جهت تطمیع جریانها بر می آید.

بهار خونین عربی

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری بهار عربی را که در آن ملتها علیه حاکمان دیکتاتور خود به پاخاسته اند، همراه با تحولاتی دانسته که شاید موجبات قربانی شدن بسیاری از آنان را به وجود آورد.

لاک پشت لبنانی در راه تشکیل دولت؛ بدون شرح

النهار

پیشروی قذافی

الوطن عربستان

سیاست جدید آموزش نوجوانان!

الرایه قطر