اخذ مطالبات بانکی موجب تعطیلی یک کارخانه در فردوس شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اقبال ظهر شنبه در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری فردوس با اشاره به اینکه بانک صادرات از کارخانه انارین 1.5 میلیارد تومان مطالبات داشته است، اظهارداشت: متاسفانه فروش 30 میلیون تومانی دیگ های بخار جهت دریافت مطالبات بانکی موجب تعطیلی این کارخانه شده است.

به گفته این مسئول با تعطیلی کارخانه انارین 30 نفر از کارگران این کارخانه بیکار شده اند.

اقبال ضمن گلایه از برخی مدیران استانی در خصوص عدم توجه به مشکلات این کارخانه خواستار توجه ویژه به دیگر واحدهای تولیدی شهرستان شد.

رئیس اداره کار فردوس نیز بر توجه ویژه به مشکلات واحدها بعد از هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد و افزود: باید بر حفظ اشتغال پایدار در شهرستان توجه ویژه شود.

محمد سروری با اشاره به حذف ماده 103 برنامه چهارم توسعه و عدم ابلاغ آئین نامه بیمه در برنامه پنجم، گفت: به اشتغال بیش از 840 نفر از کارگران برخوردار از این ماده باید توجه شود.

وی با اشاره به اجرای مصوبه هیئت دولت درخصوص تسهیل و توسعه سرمایه گذاری در استانهای شرقی به خصوص خراسان جنوبی و کاهش ریسک سرمایه گذاری بیان داشت: پرداخت 50 درصد سود تسهیلات بانکی از طریق دولت زمینه ساز توسعه اشتغال در شهرستان است.

رئیس شورای اسلامی شهر اسلامیه نیز با انتقاد از تعطیلی کارخانه رب انارین که تولید کننده رب انار، انواع ترشیجات و مرباجات بود، گفت: تعطیلی این کارخانه منجر به بیکاری 30 نفر کارگر رسمی با سابقه حدود 20 سال شده است.

اسماعیل دهقان بردبار اضافه کرد: اقدام بانک صادرات در مزایده سه دیگ بخار کارخانه که به عنوان قلب کارخانه عمل می کرد کار درستی نبود چرا که با مزایده دیگ های بخار تنها 30 میلیون تومان از طلبکاری 1.5 میلیارد تومانی بانک صادرات عاید این بانک شد.

وی خواستار برگرداندن دیگ های بخار این واحد تولیدی شد و گفت: مدارای بانک صادرات در وصول طلبکاری اش می تواند موجبات خوشحالی 30 نفر از کارگران این واحد تولیدی و خانواده های آنان را فراهم سازد.