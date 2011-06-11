1100 میلیارد ریال پروژه عمران شهری در تبریز اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین ظهر شنبه در آیین بهرهبرداری از 18 متری کلانترکوچه افزود: شهرداری تبریز در راستای پاسخگویی به نیازها و مطالبات شهروندان، رفع مشکلات شهری و تحقق اهداف مدیریت شهری، از ابتدای سال جاری بهرهبرداری از طرحها و پروژههای متعدد عمرانی، خدماتی، رفاهی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: مرحله نخست این پروژهها چندی پیش به مناسبت میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و مرحله دوم نیز با بهرهبرداری از خیابان 18 متری کلانتر کوچه و چندین پروژه دیگر که طی روزهای آینده و به مناسبت اعیاد رجبیه و شعبانیه و همچنین هفته دولت افتتاح و تقدیم شهروندان تبریزی خواهد شد.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تلاش صادقانه مدیریت شهری برای خدمت به شهروندان یادآور شد: مدیریت شهری تبریز متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری همواره بر اجرای طرحها و پروژههای عمرانی، خدماتی مبتنی بر خواست، نیاز و نظر مردم تأکید دارد چراکه معتقدیم بدون توجه به خواستههای مردم، اجرای برنامهها و طرحهای شهری نتیجهبخش نخواهد بود.
وی در عین حال توزیع عادلانه خدمات در مناطق شهری را از مهمترین اولویتهای کاری شهرداری تبریز برشمرد.
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