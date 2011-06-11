به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضا ستاد برگزاری جشن تجلیل از پهلوانان استان قم با بیان اینکه بزرگداشت ائمه اطهار (ع) از کارهای خوب و پسندیده است، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما به مراسم‌های سوگواری برای ائمه اطهار (ع) نسبت به میلاد آن‌ها توجه کمتری می‌شود.

وی ادامه داد: روایات بسیار زیادی از ائمه اطهار (ع) داریم که شیعیان باید در شادی آن‌ها شاد و در غم آن‌ها غمگین باشند و این روایات اهمیت توجه به برگزاری جشن‌های شاد در میلاد معصومین (ع) را نشان می‌دهد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشن میلاد امیرالمومنین (ع) بیان داشت: برگزاری جشن‌های میلاد ائمه اطهار (ع) نیازمند همتی مضاعف است و شما باید بدانید که اجر این عمل شما نزد خداوند محفوظ است.



وی با بیان اینکه در برگزاری جشن‌های میلاد ائمه اطهار (ع) نباید از سبک‌های سنتی غافل شویم، یادآور شد: ما باید در مراسم‌های جشن از سخنرانی استفاده کنیم که جوانان و عموم مردم از آن‌ها استقبال کنند.



بنایی در بخش دیگری از سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن برگزاری مراسم تجلیل از پهلوانان استان قم در میلاد امیر المومنین (ع)، تصریح کرد: حضرت علی (ع) بهترین الگو برای ورزشکاران در منش پهلوانی است و تمام ورزشکاران ما باید از ایشان الگو برداری کنند.



تجلیل از منش پهلوانی باعث الگوبرداری ورزشکاران از آن‌ها می‌شود



وی اضافه کرد: تجلیل از منش پهلوانی ورزشکاران باعث می‌شود تا سایر ورزشکاران نیز از آن‌ها الگو برداری کنند.



بنایی با بیان اینکه شهدای هشت سال دفاع مقدس بهترین پهلوانان جمهوری اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: البته خوب است در کنار تجلیل از سه خانواده شهدای ورزشکار از سه پدر نمونه نیز تجلیل شود.



بر پایه این گزارش، در ابتدای این دیدار مدیر و برخی از اعضای ستاد برگزاری جشن تجلیل از پهلوانان استان قم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری این جشن ارائه کردند.



لازم به ذکر است، هفتمین جشن تجلیل از پهلوانان استان قم ۲۵ خرداد ماه مصادف با شب میلاد امیر مومنان علی (ع) از ساعت ۲۰. ۳۰ دقیقه در سالن شهید رضائیان قم برگزار می‌شود.