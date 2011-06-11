به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی اسامی فیلمهای حاضر در بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فیلم بروکسل اعلام شد. بخش مسابقه جشنواره بروکسل که تا دو سال پیش به فیلمهای اول و دوم کارگردانان اختصاص داشت از سال گذشته فیلمهایی از فیلمسازان با تجربهتر را نیز به نمایش در میآورد.
از جمله مهمترین فیلمهایی که در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در میآیند میتوان به "پانگره" ساخت آگوستی ویارونگای اسپانیایی و برنده چندین جایزه گویا و فیلم ایتالیایی و گنگستری "والانزاسکا " با کارگردانی و نقش آفرینی میکله پلاچیدو اشاره کرد.
فیلمهای "شنبه بیخبری" از روسیه، "اتاق خودکشی" از لهستان، "شاد شاد" از سوئد، "برند" از اتریش و "جیمی ریویر" از فرانسه از دیگر آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه هستند. امسال فیلمهای کشور میزبان حضوری کمرنگ در جشنواره دارند و تنها یک فیلم از بلژیک آن هم در بخش خارج از مسابقه به نمایش در میآید.
جشنواره بروکسل امسال با حمایتهای ویژه جشنواره فیلمهای مستقل ساندنس برگزار میشود. کارگاه آموزشی دو روزه فیلمنامهنویسی با حضور لورانس کوریا از دیگر برنامههای جنبی این جشنواره است. چند کارگاه آموزشی دیگر از جمله کارگاه آموزش کار با دوربینهای دیجیتال در حاشیه جشنواره برگزار میشود.
جشنواره امسال بروکسل از 22 تا 29 ژوئن ( اول تا هشتم تیر) در پایتخت بلژیک برگزار میشود.
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