ماجرای بنی صدر تجربه ای ارزشمند برای ملت ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی، معاون آماد،پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت و گویی با اشاره به صدور فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، قرارگرفتن بنی صدر در صفوف انقلابیون و تظاهر به حرکت انقلابی وی را، حرکتی هدفدار و با برنامه ریزی خواند و گفت:این حرکت از زمان حضورحضرت امام(ره) در پاریس آغاز شد و بنی صدر با کار تبلیغاتی وسیعی که انجام داد خود را به عنوان متفکر اقتصادی و کسی که توان اداره کشور را دارد جا زد و با تظاهر به همراهی با امام توانست آرایی را کسب کند که پس از روی کار آمدن مواضع متفاوتی را اتخاذ کرد.

وی با اشاره به موضوع اشغال لانه جاسوسی به عنوان نمونه بارزی از موضع گیری های متفاوت بنی صدر اظهار داشت: بنی صدر قبل از انتخابات با حمایت و تایید اشغال لانه جاسوسی،اقدام دانشجویان را عمل اعتراضی تمام ملت می دانست،اما پس از پیروزی در انتخابات حرکت دانشجویان را خودکامگی و تشکیل دولت در دولت دانست و تاکید کرد جلوی این گونه رفتارها باید گرفته شود.

حجازی با برشمردن عواملی که در نهایت موجب عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا از سوی حضرت امام (ره)شد عنوان کرد: قانون گریزی و عدم پایبندی وی به قانون، پیوند خوردن با جریان های نفاق و لیبرالهای وابسته،انحراف از خط امام و در نهایت ضدیت با ایشان،دامن زدن به تنش های اجتماعی و بی تدبیری در جنگ از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عزل بنی صدر بود.

وی با اشاره به جملات حضرت امام در مراسم تنفیذ حکم بنی صدر که "از ایشان می خواهم در احوال روحی شان قبل و بعد از ریاست جمهوری تغییری صورت نگیرد" گفت: امام خمینی (ره) در واقع خطراتی را در کمین بنی صدر می دیدند، هم به لحاظ ویژگی های شخصی بنی صدر که دیگران را متهم به خودخواهی و خودکامگی می کرد در حالی که خودخواه و اسیر نفس بود و هم به لحاظ حامیان و اطرافیان خطرناکی که او را احاطه کرده بودند.

معاون آماد ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد:حضرت امام(ره) به صراحت تنفیذ حکم فرماندهی کل قوا به بنی صدر را محدود به عدم تخلف از احکام اسلام و قانون اساسی دانستند و این جملات و اشاره های روشن حضرت امام ناشی از عمق نفوذ نگاه ایشان در مورد بنی صدر بود.

وی همچنین با بیان این که دفتر هماهنگی رئیس جمهور و جریان های انحرافی چون لیبرال ها و منافقین در انحراف بنی صدر نقش مهم و اساسی را داشتند اظهار داشت:بنی صدر به دلیل نداشتن پشتوانه انقلابی لازم در میان انقلابیون پایگاهی نداشت و با زمینه های فکری و انحراف اعتقادی که در او بود به سمت لیبرال ها و منافقین تمایل پیدا کرد و آنها در دفتر هماهنگی رئیس جمهور به عنوان هسته مرکزی هدایت کشور حضور پیدا کردند و یک جریان انحرافی را در آنجا شکل دادند.

حجازی در ادامه با اشاره به ناکامی های بنی صدر در حوزه نظامی و فرماندهی جنگ تصریح کرد:بنی صدر برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و بی تدبیری خود در اداره جنگ و با بکار بردن عبارت های موهومی چون" ما زمین می دهیم تا زمان بگیریم" سعی در عادی جلوه دادن پیشرفت دشمن در خاک کشورمان را داشت و این مساله موجب اشغال بخش هایی از خاک کشور توسط ارتش بعث عراق شد.

وی افزود: عدم توفیق بنی صدر در عملیات هایی که توسط وی فرماندهی می شد موجب ایجاد توهمی در دشمن گردید که آنها احساس کردند به اوضاع کاملا مسلط هستند و سرمست از پیروزی های به دست آمده قصد ادامه پیش روی ها و تثبیت نیروها دراراضی اشغالی را داشتند.

معاون آماد ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این مطلب که مخالفت بنی صدر با نهادهای انقلابی از جمله سپاه پاسداران ریشه در افکار انحرافی وی داشت گفت: بنی صدر با تفکرات غرب گرایانه و لیبرالی خود هرگونه ساختار و سازمانی که ساخته های جریان لیبرالی را مخدوش کند را مغایر امیال و اهداف خود می دانست و برای اینکه این نهادهای مردمی پا نگیرند به شدت با آنها مخالفت می کرد.

وی افزود: رفتارهای بنی صدر برای تضعیف نیروهای داوطلب جبهه از جمله عدم واگذاری سلاح و امکانات ساده و انفرادی به آنها ،رزمندگانی که با نیت دفاع از خاک کشورشان و با اخلاص به میدان آمده بودند را آزرده خاطر می کرد.

حجازی با بیان این که منصب ریاست جمهوری امانتی است که مردم به رئیس جمهور می دهند تصریح کرد: بنی صدر با میدان دادن به نیروهای منحرف،عدم درایت و امانت داری لازم در عرصه جنگ و این که به جای دلسوزی و تلاش برای آزادسازی کشور به دنبال طرح شخصیت خود بود، باعث خشنودی دشمن و خون شدن دل امام و مردم شد به همین علت وی خائن در امانت مردم است.

معاون پشتیبانی و تحقیقات صنعتی در پایان ماجرای بنی صدر را تجربه بزرگی برای ملت دانست و گفت: هرچند این تجربه خساراتی را برای کشور به بار آورد ولی تجربه ارزشمندی را در اختیار ملت قرار داد که ما همواره مراقب باشیم که بار دیگر به چنین خسارت هایی تن ندهیم.