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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

استان البرز 75 هزار هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی دارد

استان البرز 75 هزار هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: این استان 75 هزار هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی دارد که این میزان قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر منصورخاکی بعد از ظهر شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: البرز دارای 75 هزار هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی است که این میزان، نیم درصد از اراضی کشاورزی قابل کشت کشور را به خود اختصاص می دهد.

وی ادامه داد: در این میزان اراضی 2.2 درصد از تولیدات گیاهی کل کشور به دست می آید.

این مسئول اظهار داشت: استان البرز در تولید میوه های آلو و گوجه درختی رتبه اول کشور را دارد. 

وی در این زمینه یادآور شد: این استان با تولید سالانه 86هزار تن آلو و گوجه درختی، رتبه اول کشوری را در تولید این میوه ها دارد.

البرز در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه خوبی دارد

منصورخاکی اضافه کرد:این استان در زمینه تولید بسیاری از محصولات دیگر کشاورزی نیز جایگاه خوبی دارد.

وی افزود: به عنوان مثال، البرز در زمینه تولید گیلاس با تولید سالانه 24هزار تن، هلو و شلیل با تولید 300هزار تن، قارچ خوراکی با تولید سالانه 10 هزار تن، نهال استاندارد با تولید سالانه 9میلیون اصله و ذرت علوفه ای با تولید 493هزار تن در سال رتبه دوم کشور را دارد.

این مسئول یادآور شد: پیش بینی تولید 425هزار تنی میوه در سال جاری صورت گرفته که امیدواریم این امر محقق شود.

کد مطلب 1332648

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