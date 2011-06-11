استان البرز 75 هزار هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر منصورخاکی بعد از ظهر شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: البرز دارای 75 هزار هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی است که این میزان، نیم درصد از اراضی کشاورزی قابل کشت کشور را به خود اختصاص می دهد.

وی ادامه داد: در این میزان اراضی 2.2 درصد از تولیدات گیاهی کل کشور به دست می آید.

این مسئول اظهار داشت: استان البرز در تولید میوه های آلو و گوجه درختی رتبه اول کشور را دارد.

وی در این زمینه یادآور شد: این استان با تولید سالانه 86هزار تن آلو و گوجه درختی، رتبه اول کشوری را در تولید این میوه ها دارد.

البرز در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه خوبی دارد

منصورخاکی اضافه کرد:این استان در زمینه تولید بسیاری از محصولات دیگر کشاورزی نیز جایگاه خوبی دارد.

وی افزود: به عنوان مثال، البرز در زمینه تولید گیلاس با تولید سالانه 24هزار تن، هلو و شلیل با تولید 300هزار تن، قارچ خوراکی با تولید سالانه 10 هزار تن، نهال استاندارد با تولید سالانه 9میلیون اصله و ذرت علوفه ای با تولید 493هزار تن در سال رتبه دوم کشور را دارد.

این مسئول یادآور شد: پیش بینی تولید 425هزار تنی میوه در سال جاری صورت گرفته که امیدواریم این امر محقق شود.