افغانستان و آمریکا درباره اقدامات امنیتی پس از سال 2014 گفتگو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "حامد کرزای" که در پایان سفر دو روزه خود به پاکستان و در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر این کشور سخن می گفت، اظهار داشت : اینکه آیا نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند یا خیر، به بیانیه استراتژیک بین دو کشور یا سند دقیقی بستگی دارد که هم اکنون بر روی آن مذاکره می کنیم.

وی افزود : ما به دولت آمریکا پیشنهادی داده ایم و این پیشنهاد ما در پاسخ به پیشنهاد آنها بوده است. نماینده ای از آمریکا برای گفتگو درباره این پیشنهاد به کابل خواهد آمد تا درباره ماهیت حضور آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 تصمیم گیری شود.

در این کنفرانس مطبوعاتی یوسف رضا گیلانی نیز به نوبه خود حمایت کشورش را از روند صلح در افغانستان اعلام کرد.

گفتنی است دو کشور طی سفر کرزای به اسلام آباد "کمسیون عالی مشترک" درباره صلح و آشتی را در افغانستان افتتاح کردند.

در بیانیه ای که به مناسبت افتتاح این کمسیون صادر شد، دو طرف بر افزایش و تقویت همکاریهای اطلاعاتی و نظامی بین نهادهای دو کشور تاکید کردند و قرار است نشستهای اطلاعاتی جداگانه ای نیز برای بررسی موارد مطرح برگزار کنند.