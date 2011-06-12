به گزارش خبرنگار مهر، همان طور که انتظار میرفت پرونده اکران بهار سال 90 با فروش میلیاردی دو فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و "اخراجیها 3" ساخته مسعود دهنمکی بسته میشود، دو پدیده اکران نوروزی که جدول فروش نوروزی سینماها را تحت تاثیر حضور خود قرار دادند.
اما بقیه فیلمهای روی پرده فروشی متوسط داشتند و هیچ یک نتوانستند فروش رویایی "جدایی نادر از سیمین" و "اخراجیها 3" را تکرار کنند، روزهای پایانی بهار 90 فیلمهای سینمایی "مرهم" به کارگردانی علیرضا داودنژاد 245 میلیون تومان فروش داشته، "شرط اول" ساخته مسعود اطیابی 75 میلیون تومان فروخته است، "پایاننامه" به کارگردانی حامد کلاهداری 89 میلیون تومان فروش کرده و فیلم سینمایی "جرم" ساخته مسعود کیمیایی 280 میلیون تومان فروخته است.
رامبد جوان در نمایی از "دختر شاه پریون"
پرونده اکران بهار با این فروشهای متوسط بسته میشود و از چهارشنبه 25 خردادماه با نمایش فیلمهای "قصه پریا" به کارگردانی فریدون جیرانی، "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان و "دختر شاه پریون" به کارگردانی کامران قدکچیان اکران تابستان 90 شروع میشود.
از میان این فیلمها، روی کاغذ و در پیشبینیها و گمانهزنیها "ورود آقایان ممنوع" میتواند مخاطب بالایی داشته باشد، فیلم یک کمدی شسته رفته است که انبوهی بازیگر دارد، با قصهای جذاب و حمایت منتقدان و مطبوعاتیها، اگر رامبد جوان شانس بیاورد و این پیشبینیها درست از کار درآید "ورود آقایان ممنوع" را میتوان در کنار "اخراجیها 3" و "جدایی نادر ..." در بالای جدول فروش سال 90 در نظر گرفت.
رامبد جوان یک فیلم هم به عنوان بازیگر روی پرده دارد که از محصولات پویافیلم است، "دختر شاه پریون" فیلم تازه کامران قدکچیان، کارگردان باسابقه سینمای ایران قصهای اجتماعی دارد و نیوشا ضیغمی نقش روبروی جوان را در این فیلم بازی میکند، نکته جالب حضور سعید چنگیزیان بازیگر تحسین شده تئاتر در این فیلم است که اصولا برای جذب مخاطب ساخته شده و قرار است شکست پروژههای اخیر پویافیلم در گیشه را جبران کند.
فیلم سینمایی "قصه پریا" به کارگردانی فریدون جیرانی هم موضوعی ملتهب درباره زنان و مسائل اجتماعی و خانوادگیشان دارد، جیرانی که از "قرمز" تا به حال نشان داده به مسائل اجتماعی علاقمند است و زنان محور بسیاری از قصههایش هستند تلاش کرده روایتی تازه از مشکلات زنان داشته باشد.
بعد از "قرمز" هیچ یک از فیلمهای جیرانی فروش بالایی نداشتهاند و بسیاری از پیشبینیها درباره رکوردشکنی فیلمهایی مانند "آب و آتش" یا "پارک وی" با شکست مواجه شده، در آغاز دهه 90 شاید "قصه پریا" بتواند موقعیت جیرانی را به عنوان کارگردانی که فیلمهای پرمخاطب میسازد در گیشه بهتر کند. تقشهای اصلی "قصه پریا" را باران کوثری و مهناز افشار بازی کردند.
در شرایطی سینمای ایران وارد فصل تابستان میشود که وضعیت اکران فیلمهای هنری و فرهنگی در گروه هنر و تجربه فرجامی نداشته، به نظر میرسد با وجود وعدههای رنگارنگ هنوز اکران فیلمهایی که قرار نیست مخاطب انبوه را به سالنهای سینما بیاورند در اولویت نیست و باید منتظر باشیم آثار هنری و فرهنگی همچنان در صف طولانی اکران باقی بمانند.
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