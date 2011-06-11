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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

کشته شدن رهبر القاعده در کنیا/ مسئول ترور وزیر کشور سومالی مشخص شد

کشته شدن رهبر القاعده در کنیا/ مسئول ترور وزیر کشور سومالی مشخص شد

خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش از کشته شدن رهبر القاعده در کنیا در موگادیشو و برعهده گرفتن مسئولیت ترور وزیر کشور سومالی توسط القاعده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش به نقل از پلیس کنیا اعلام کرد رهبر القاعده در شرق آفریقا در موگادیشو کشته شد.

همچنین گروه سومالی شاخه القاعده مسئولیت کشته شدن وزیر کشور این کشور را برعهده گرفت.

"عبدالشکور شیخ حسن" وزیر کشور سومالی روز گذشته طی یک حمله انتحاری در منزلش در موگادیشو به شدت زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان جان داد.

اما درباره چگونگی اجرای این عملیات تروریستی اخبار متفاوت و حتی ضد و نقیضی منتشر شده است. "عدن محمد" از مقامات امنیتی در موگادیشو با اعلام خبر مرگ وزیر کشور سومالی در پی جراحات وارده اظهار داشت: اطلاعاتی که ما تاکنون دریافت کرده ایم نشان می دهد برادرزاده جوان وزیر کشور عامل این عملیات انتحاری بوده است.

کد مطلب 1332653

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