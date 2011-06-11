به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی فیلم داستان واقعی فردی به نام بیل کازول را روایت می‌کند که با یک خودروی ارزان قیمت 500 دلاری به نبرد تیم‌های قدرتمند و ثروتمند مسابقات حرفه‌ای رالی رفت.



جرمی رنر و دان هندفیلد به طور مشترک فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته هند فیلد تهیه می‌کنند. رنر و هند فیلد پیش از این اعلام کرده بودند مشغول کار روی پروژه زندگینامه‌ای "مک کوئین" بر اساس زندگی استیو مک کوئین بازیگر فقید هالیوود هستند. هنوز مشخص نیست این دو نفر کدام پروژه را زود تر آغاز می‌کنند.



جیمز گری فیلمنامه "مک کوئین" را نوشته و ایوان زاکاریاس برای کارگردانی آن برگزیده شده است. جرمی رنر این روزها دوران پر کاری را پشت سر می‌گذارد. او هم اکنون مشغول بازی در فیلم "میراث بورن" است و بلافاصله پس از پایان فیلمبرداری این فیلم سر صحنه فیلم "هنسل و گرتل" حاضر می‌شود. به زودی هم دو فیلم "ماموریت غیرممکن 4" و "انتقام جویان" با نقش‌آفرینی او اکران می‌شود.