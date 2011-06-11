17 درصد قبوض آب روستایی خراسان جنوبی غیرحضوری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسکابادی ظهر شنبه در نشست با مدیرکل خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیران آب و فاضلاب روستایی استان با بیان اینکه در بخش مشترکین حضور روستاییان در ادارات آبفار شهرستان‌ها و استان کمرنگ شده است، تاکید کرد: با توجه به بعد مسافت طولانی باید بیش از بیش تلاش کرد تا خدمات در خود روستاها انجام شود.

علی اکبر بسکابادی گفت: در همین راستا برخی خدمات به دفاتر آی ‌سی ‌تی روستایی واگذار شد و امروز ثبت‌ نام و پرداخت قبوض در خود روستاها انجام می ‌شود.

وی با بیان اینکه امسال پرداخت‌های غیرحضوری قبوض را به 70 درصد خواهیم رساند، اضافه کرد: در سال 88 این شاخص دو درصد و در سال 89 به 17 درصد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از بازنشست کردن تعدادی از آبداران روستایی در دو سال آینده خبر داد و افزود: به دنبال این هستیم که این شغل را جزو مشاغل سخت و زیان ‌‌آور ثبت کنیم که با همکاری اداره کار این موضوع به شورای عالی کار کشور ارجاع شده است.

خدمات اینترنتی و فناوری اطلاعات آبفار خراسان جنوبی چشمگیر است

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: خدمات اینترنتی و فناوری اطلاعات آبفار خراسان جنوبی چشمگیر است.

معصومه آذرگون اظهار داشت: خراسان جنوبی هر چند تازه تاسیس است اما در حوزه آب روستایی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پس از هدفمندی یارانه ‌ها در کشور مراجعاتی از سوی مردم به ادارات آب و فاضلاب داشتیم، افزود: اینکه در آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی این میزان در حد صفر است نشان از داشتن مردمی خوب در این استان است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تعرفه ‌های آب پس از هدفمندی یارانه ‌ها گفت: نرخ آب روستایی در کل کشور یکسان شده و تنها در خراسان جنوبی در حوزه صنعتی آب شهری نرخ پایین ‌تر از بقیه استان‌ها است و این به خاطر حمایت از صنایع این استان محروم است.

آذرگون در زمینه برگشت نرخ مشترکان فصلی به قیمت قبل افزود: سیاست دولت در روستاها جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها است و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در همین راستا نرخ این دسته از مشترکان را یکسان کرده است.