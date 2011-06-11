جدول نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی در 5 سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مناقشه تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته است؛ نرخهایی تورمی که براساس اعلام این دو دستگاه، متفاوت هستند و هر کدام از آنها، آمارهای خود را رسمی میدانند.
هم اکنون این پرسش مطرح است که مراکز تحقیقاتی، اقتصاددانان و ... نرخ تورم اعلامی کدام مرکز را باید بپذیرند و براساس آن، به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی بپردازند.
براساس قانون پولی و بانکی (ماده 10)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی، کشور است، ضمن اینکه براساس قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تعیین و اعلام شاخص قیمتها که همان نرخ تورم است، می باشد.
این در حالی است که شورای عالی آمار در ابتدای سال گذشته پس از برگزاری نسشتهایی با مراکزی آماری کشور به این مصوبه رای داد که مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار در کشور باشد.
پس از اعلام عمومی این مصوبه شورای عالی آمار در سال 89 ، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد و گفت: حتی اگر دولت تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آنها به عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند، باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه خواهد داد.
|سال شاخص قیمتها
|نرخ تورم اعلام بانک مرکزی
|نرخ تورم اعلام مرکزی آمار ایران
|سال 86
|18.4 درصد
|17.2 درصد
|سال 87
|25.4 درصد
|25.5 درصد
|سال 88
|10.8 درصد
|9.5 درصد
|سال 89
|12.4 درصد
|13.9 درصد
|اردیبهشت 90
|14.2 درصد
|16.7 درصد
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