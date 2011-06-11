جدول نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی در 5 سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مناقشه تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته است؛ نرخ‌هایی تورمی که براساس اعلام این دو دستگاه، متفاوت هستند و هر کدام از آنها، آمارهای خود را رسمی می‌دانند.

هم اکنون این پرسش مطرح است که مراکز تحقیقاتی، اقتصاددانان و ... نرخ تورم اعلامی کدام مرکز را باید بپذیرند و براساس آن، به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی بپردازند.

براساس قانون پولی و بانکی (ماده 10)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی، کشور است، ضمن اینکه براساس قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تعیین و اعلام شاخص قیمتها که همان نرخ تورم است، می باشد.



این در حالی است که شورای عالی آمار در ابتدای سال گذشته پس از برگزاری نسشتهایی با مراکزی آماری کشور به این مصوبه رای داد که مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار در کشور باشد.

پس از اعلام عمومی این مصوبه شورای عالی آمار در سال 89 ، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد و گفت: حتی اگر دولت تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آنها به عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند، باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه خواهد داد.

بهمنی در خصوص دوگانگی تولید آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده است: گرچه مرکز آمار، آمارهایی را تولید می کند اما بسیاری از سازمانهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می دهند.

این دوگانگی آماری در ایران که همواره اقتصاد کشور را با چالشهایی مواجه کرده است، همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر در جدول ذیل به بررسی نرخ تورم مورد تائید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در پنج سال اخیر پرداخته است:

