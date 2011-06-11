آینده مبهم یمن و سناریوهای احتمالی

عبدالله صالح و جمعی از مقامات بلندپایه یمن اخیرا بر اثر انفجار بمبی در کاخ ریاست جمهوری به شدت مجروح و برای مداوا به عربستان سعودی منتقل شدند.



این اعتقاد وجود دارد که دیکتاتور یمن به دلیل شرایط جسمی نتواند به وظایف خود به عنوان رئیس جمهوری ادامه دهد.



به همین دلیل طبق ماده 116 از قانون اساسی یمن "عبد ربه منصورهادی" معاون رئیس جمهوری برای مدت دو ماه به عنوان جانشین رئیس جمهوری زمام امور را به دست گرفت.



اگر عبدالله صالح نتواند در مدت دو ماه به یمن باز گردد انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین جانشین عبدالله صالح برگزار خواهد شد.



پس از خروج دیکتاتور یمن، فرزند وی ژنرال احمد علی عبدالله صالح فرمانده گارد ریاست جمهوری با کمک اعضاء این گارد کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود در آوردند.



احمد علی عبدالله صالح، از کفیل ریاست جمهوری یمن خواسته است تا امور کشور را از منزل خود در صنعا اداره کند!



به نظر می رسد که اعضای گارد ریاست جمهوری که عمدتا از طایفه سنحان هستند تلاش می کنند تا عبدالله صالح را بار دیگر به کشور باز گردانند.



دیکتاتور یمن به طایفه سنحان زیر مجموعه طایفه بزرگ الحاشد وابسته است. باز گشت احتمالی عبدالله صالح به یمن ممکن است این کشور را وارد یک جنگ خونین داخلی کند.



علت این امر این است که دیکتاتور یمن در طول 33 سال گذشته همواره برای تثبیت پایه های قدرت خود میان رهبران قبایل یمن اختلاف انداخته است.



قبایل یمن از نوعی خودگردانی محلی برخوردارند و هر قبیله بنا به توان و حجم سیاسی خود بر بخشهایی از یمن حاکمیت دارند.



قبایل الحاشد، المری، الحمدانی، الکعبری والیمانی به دلیل چسبندگی به حاکمیت، از نفوذ فوق العاده ای در ساختار سیاسی یمن بر خوردارند.



بنابراین باز گشت دیکتاتور یمن به صنعا، میان قبایل این کشور که دارای اختلافات دیرینه ای هستند شکاف ایجاد خواهد کرد.



با توجه به اینکه بیش از 60 میلیون قطعه سلاح سبک و نیمه سنگین در اختیار قبایل یمن است بروز هر گونه درگیری بر تمام منطقه تاثیر خواهد گذاشت.



یکی از عواملی که ممکن است به گسترش دامنه های نا امنی در یمن کمک کند دخالت کشورهای حوزه خلیج فارس در مسائل داخلی این کشور است.



با شروع قیام مردم یمن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی برای حل بحران یمن ارائه کردند، اما این طرح با مخالفت جوانان انقلابی و مردم یمن روبرو شد.

به موجب این طرح، عبدالله صالح تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2013 در راس قدرت باقی خواهد ماند و پس از برگزاری انتخاباتی آزاد، قدرت را به رئیس جمهوری منتخب واگذار کند.



به دلیل اختلاف در دیدگاه رهبران گروه های مخالف،این طرح نتوانست به بقای عبدالله صالح در راس قدرت کمک کند.



از سوی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان از برقراری هر گونه نظام دموکراتیک و پارلمانی در منطقه بیم دارند .



به همین دلیل این کشورها در مسیر حرکت مردم یمن برای تشکیل یک نظام دموکراتیک سنگ اندازی می کنند.



شکست طرح شورای همکاری خلیج فارس برای نجات دیکتاتور یمن نشان داد که مردم این کشور و جوانان انقلابی با هر طرحی که به بقای رژیم عبدالله صالح منجر شود، مخالف هستند.



بنابراین باز گشت دیکتاتور یمن به صنعا می تواند به بروز جنگ قبیله ای نظیر جنگهای داخلی یمن در سالهای 1962 تا 1970 منجر شود. در این جنگ که به قتل صدها هزار نفر از مردم منجر شد جمال عبدالناصر از جمهوریخواهان شمال یمن و عربستان سعودی از هواداران نظام پادشاهی پشتیبانی می کرد.



در عین حال اکنون عربستان از رهگذر تشویق عبدالله صالح به بازگشت به یمن تلاش می کند تا یمن را به دو بخش جنوبی و شمالی تجزیه کند.



عربستان همواره نگاه تحقیرآمیزی به مردم یمن داشته و خواهان تضعیف و تجزیه این کشور است.



از سوی دیگر در صورت بر کناری عبدالله صالح از قدرت و برگزاری انتخاباتی آزاد، قبایل نزدیک به حاکمیت یمن با کمک گارد جمهوری، دست به شورش خواهند زد.



این وضعیت شرایط دشواری برای مردم یمن به وجود آورده است، زیرا تاثیرعربستان بر بافت قبایلی یمن،این کشور را به شدت دچار شکنندگی کرده است.



برخی قبایل شمال یمن با قبایل جنوب غرب عربستان پیوند قبیله ای دارند و به همین دلیل رژیم آل سعود برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، از این قبایل استفاده ابزاری می کند.



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"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه



