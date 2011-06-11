24 ساعته شدن پخش شبکه استانی نیازمند اعتبار 25 میلیارد ریالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نهاوندی بعدازظهر شنبه در نشستی خبری تحت عنوان "24 ساعته شدن شبکه استانی خراسان رضوی" در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان صدا و سیما با در نظر گرفتن فعالیت ها، میزان کارایی و تولیدان، به برخی از مراکز استانها این مجوز را داد که بتوانند به صورت 24 ساعته برنامه های خود را پخش کنند و بر همین اساس خراسان رضوی یکی از این استانها است.



وی تصریح کرد: 24 ساعته شدن پخش برنامه های شبکه استانی در خراسان رضوی قطعا می تواند از لحاظ رسانه ای تأثیر مثبتی بر این استان داشته باشد و ضمن اینکه این موضوع تعاملات مسئولان استان و مردم را نیز بیش از پیش می کند.



نهاوندی در ادامه افزود: بر همین اساس مدیران استانی باید به نوع مطلوبی از این امر حمایت کنند چرا که افزایش پخش برنامه ها، بستر مناسبی برای تعامل و ارتباط است و هر مدیری باید به داشتن مدیریت ارتباطات و اطلاعات توجه ویژه ای داشته باشد تا ضریب نفود خود را در حوزه مأموریت افزایش دهد.



وی گفت: به اعتقاد من ضرورتهای افزایش ساعات پخش برنامه در شبکه های استانی یک نوع جهاد است که در سال جهاد اقتصادی همکاری همه مسئولان و طیف های فعال در استان را می طلبد.



نهاوندی افزود: ما موضوع بهره وری از امکانات و منابع اقتصادی را مورد توجه قرار داده ایم و در این زمینه سعی کرده ایم تا با اقتدار کامل به افزایش فعالیت ها بپردازیم که مطمئن هستم با یک هم افزایی و تلاش مضاعف بین مسئولان و مردم می توانیم این اقدام بزرگ را به سر منزل مقصود برسانیم.



وی گفت: این گستردگی ایجاد شده با همکاری های گوناگون نهادها و مراکز می تواند یک فضای مطلوب رسانه ای را بوجود بیاورد.



رضایت 67 درصدی مردم از شبکه استانی



نهاوندی در پاسخ به اینکه درصد رضایت مندی مردم از تولیدات شبکه استانی خراسان رضوی چه میزان است، اذعان داشت: آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که در حدود 67 درصد از مردم از شبکه استانی رضایت دارند و این شبکه بعنوان یک شبکه وزین و پرمخاطب قرار دارد.



مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: در همین راستا و در دور جدید پخش برنامه های شبکه استانی که با افزایش زمان همراه شده است، پیش بینی های خوبی را برای جلب بیشتر رضایت مخاطبان در نظر گرفته ایم.



رتبه اول خراسان رضوی در تولید مستند



وی ادامه داد: تولیدات درون استانی در زمینه های مختلف پیشرفت قابل توجهی داشته است، از جمله اینکه در حوزه مستند و انیمیشن وارد عرصه های جدیدی شده ایم.



نهاوندی با بیان اینکه انیمیشن خراسان رضوی یکی از بخشهای با استعداد در تولیدات رسانه ای این استان است، گفت: در این زمینه با توجه به ظرفیت های موجود و پخش دو هزار دقیقه انیمیشن از شبکه استانی، این بخش می تواند بعنوان قطب انیمیشن شرق کشور خود را مطرح کند.



وی افزود: از لحاظ تولید برنامه های مستند نیز نزدیک به سه هزار دقیقه تولید داشتیم که در بین تمامی استانها، خراسان رضوی رتبه اول را کسب کرده است.

تولید دو سریال در صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی



نهاوندی از تولید دو سریال از سوی مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی خبر داد و تصریح کرد: یکی از این سریالها "دفترخانه" نام دارد و دیگری با نام "از این جیب به اون جیب" است که در مرحله نگارش سناریو آن به پایان رسیده است.



وی ادامه داد: برای سریال "از این جیب به اون جیب" از همه بازیگران شناخته شده استان و کشور دعوت کردیم که در این سریال نقش داشته باشند و به احتمال فراوان این سریال طی فصل پائیز در یکی از شبکه های سراسری پخش شود.



نهاوندی با بیان اینکه ظرفیت های رسانه ای در تمامی زمینه ها در خراسان رضوی بالاست، گفت: ما در زمینه تولید تله فیلم حضور برجسته ای داشته ایم و همچنین به موضوعات روز مانند مسئله جوانان، ازدواج و خانواده پرداخته ایم.



مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی اظهار داشت: با این وجود علاوه بر شش میلیون نفر هم استانی، 25 میلیون زائر نیز در ایام مختلف راهی این شهر می شوند که در این زمینه باید یک شبکه تمام عیار استانی وجود می داشت و بر همین اساس موضوع 24 ساعته شدن شبکه استانی خراسان رضوی مورد توجه مسئولان سازمان صدا و سیما قرار گرفت.



وی گفت: مبلغ هزینه ای که برای این امر پیش بینی شده است، مبلغ 25 میلیارد ریال است که بخش قابل توجهی از آن باید از طریق اعتبارات استانی تأمین شود.