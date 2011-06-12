فعالیت 200 تشکل فرهنگی طلاب غیر ایرانی در قم

حجت الاسلام محمدرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود 200 انجمن و تشکل فرهنگی و دینی از سوی طلاب غیرایرانی جامعة المصطفی ایجاد شده و به فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی می پردازند.
وی اظهار داشت: این تشکلها اقدام به فعالیت تبلیغی، ایجاد سایت، انتشار مجله و ... می کنند و فعالیت پیوسته آنها میتواند منجر به ایجاد یک شبکه تبلیغ دینی مجازی در جهان شود.
ایجاد منبر دیجیتالی توسط طلاب غیرایرانی
صالح با اشاره به برگزاری دورههای کاربردی برای طلاب غیرایرانی ادامه داد: از جمله این دورهها برگزاری آموزشهای تبلیغ در فضای مجازی به عنوان "منبر دیجیتالی" است.
وی عرصه رسانه را عرصه بسیار مهمی دانست و تأکید کرد: طلاب جامعة المصطفی العالمیه میتوانند بنیانگذار شبکه اطلاع رسانی دینی قوی در جهان باشند.
معاون فرهنگی تربیتی جامعة المصطفی العالمیه اضافه کرد: در راستای آشنایی بیشتر طلاب با فضای مجازی در ماه گذشته در مشهد اولین کارگاه تخصصی رسانه ای برگزار شد که این کارگاه مجهز به آخرین تجهیزات آموزشی در حوزه رسانه است.
صالح برگزاری دوره های مدیریتی، فنی و حرفه ای و فرهنگی و هنری را از دیگر دوره هایی برشمرد که برای طلاب غیرایرانی برگزار می شود.
برگزاری دوره های مهارتی و کاربردی
وی با اشاره به فعالیتهای بخش آموزشهای کاربردی جامعة المصطفی العالمیه عنوان کرد: این آموزشها با هدف تقویت توانمندیهای مهارتی فرهنگی تبلیغی طلاب به صورت کوتاه مدت یک ماهه تا سه ماهه برگزار میشود.
وی اظهار داشت: این آموزشهای کاربردی به طلاب اجازه میدهد تا بتوانند به مدیریت فرهنگی و تبلیغی، مدیریت مساجد و موسسات و فعالیتهایی از این دست در کشور خود بپردازند
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تربیتی جامعة المصطفی العالمیه از فعالیت 200 تشکل فرهنگی و مذهبی طلاب غیرایرانی در جامعة المصطفی العالمیه خبرداد.
حجت الاسلام محمدرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود 200 انجمن و تشکل فرهنگی و دینی از سوی طلاب غیرایرانی جامعة المصطفی ایجاد شده و به فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی می پردازند.
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