ایران اولین کشور منطقه در مطالعه حسابهای ملی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مسعود ابوالحلاج در حاشیه برگزاری اولین همایش بین المللی حسابهای ملی سلامت که با حضور دو تن از نمایندگان سازمان جهانی بهداشت در ایران برگزار شد، گفت: حسابهای ملی سلامت از سال 1376 مورد بررسی قرار گرفت و به سه روش جداگانه مطالعه شده است.

وی ادامه داد: پروژه اول مطالعه در سال 87 و 88 با همکاری معاونت درمان صورت پذیرفت و پروژه دوم نیز با موضوع مطالعه سنتی حسابهای ملی بررسی شد.

مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت اظهار داشت: در بخش سوم این مطالعات مرکز آمار روند حسابهای ملی را از سال 81 تا 87 استخراج کرد و ایران در این زمینه اولین کشور در منطقه بوده است که مطالعات حسابهای ملی را در زمینه سلامت انجام داده است.

ابوالحلاج خاطر نشان کرد: ما در این پروژه به بحث منابع تامین سلامت، زمان پرداخت این منابع، ارائه کنندگان و مصرف کنندگان می پردازیم و بررسی می کنیم که هرکدام از این گزینه ها به لحاظ ریالی چقدر به این منابع دسترسی داشته اند.

وی در خصوص مزایای مطالعه حسابهای ملی سلامت ابراز داشت: بررسی حسابهای ملی سلامت به سیاست گذاران جامعه و نظام سلامت کمک می کند تا از روند مصرف اعتبارات و بودجه هایی که توسط مراجع مختلف مصرف می شود آگاه شوند و نحوه کارایی این بودجه ها را با میزان خدمات ارائه شده مورد سنجش قرار دهند.

این همایش با حضور مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی و بیمه های اصلی بزرگ و کوچک که در ارائه و تامین هزینه های سلامت در کشور نقش فعالی دارند برگزار شد.

