توجه بیشتری به مباحث فرهنگی حوزه مهندسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عربی عصر شنبه در جلسه نظام مهندسی گلستان افزود: نگاه به بسیج مهندسی باید نگاه جدی باشد.

مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز ضمن تشکر از میزبانی استان گلستان بیان داشت: با روحیه وتفکر بسیجی می توانیم نشاط و تحول و سازندگی را داشته باشیم.

وی افزود: امروزه تفکر و تشکل بسیجی بسیار بارور شده وانتظار ما این است که چنین جلساتی بیشتر برگزار شود. زیرا با این گونه جلسات می توان به بسیاری از مسائل ومشکلات پرداخت و راهکارهای متفاوتی را ارائه کرد.

پرهام جانفشان مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان نیز تاکید کرد: برای حل مشکلات باید بحث آموزش را جدی گرفت و ابتدای بحث آموزش را از کودکان شروع کرد.

عامری رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: موانع و مشکلات را نمی توان یک شبه از سر راه برداشت و حل این مسائل نیاز به زمان دارد.



وی افزود: انشاالله با دقت و توجه بیشتر مسئولان و تلاش همه همکاران سعی خواهیم کرد تا مشکلات را به بهترین نحو بررسی و حل کنیم.