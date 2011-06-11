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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

توجه بیشتری به مباحث فرهنگی حوزه مهندسی شود

توجه بیشتری به مباحث فرهنگی حوزه مهندسی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج مهندسان گلستان تاکید کرد: در حوزه مهندسی به مباحث فرهنگی توجه بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عربی عصر شنبه در جلسه نظام مهندسی گلستان افزود: نگاه به بسیج مهندسی باید نگاه جدی باشد.

مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز ضمن تشکر از میزبانی استان گلستان بیان داشت: با روحیه وتفکر بسیجی می توانیم نشاط و تحول و سازندگی را داشته باشیم.

وی افزود: امروزه تفکر و تشکل بسیجی بسیار بارور شده وانتظار ما این است که چنین جلساتی بیشتر برگزار شود. زیرا با این گونه جلسات می توان به بسیاری از مسائل ومشکلات پرداخت و راهکارهای متفاوتی را ارائه کرد.
 
پرهام جانفشان مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان نیز تاکید کرد: برای حل مشکلات باید بحث آموزش را جدی گرفت و ابتدای بحث آموزش را از کودکان شروع کرد.
 
عامری رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: موانع و مشکلات را نمی توان یک شبه از سر راه برداشت و حل این مسائل نیاز به زمان دارد.
 
وی افزود: انشاالله با دقت و توجه بیشتر مسئولان و تلاش همه همکاران سعی خواهیم کرد تا مشکلات را به بهترین نحو بررسی و حل کنیم.
کد مطلب 1332695

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