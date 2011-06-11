ایجاد ۱۵۰ بوستان معرفت و هسته فرهنگی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی غلامی بعدازظهر شنبه در جلسه توجیهی اوقات فراغت که با حضور مسئولین و مربیان این طرح در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم همچون سال‌های گذشته در قالب بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان و هسته‌های فرهنگی ویژه جوانان برگزار می‌شود.

وی از کیفی‌سازی برنامه‌های اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی قم در سال جاری خبر داد و در مورد تعداد پایگاه‌های برگزارکننده این طرح گفت: پیش بینی اولیه ما برگزاری ۱۰۰ بوستان معرفت و ۵۰ هسته فرهنگی است که توسط ۴۵ نفر از مبلغان، ۱۵ مبلغه و ۴۲ نفر از روحانیون مستقر اداره خواهد شد.



وی اظهار داشت: علاوه بر برگزاری طرح اوقات فراغت در قالب هسته‌ها و بوستان‌ها، ان شاء الله طرح وی‍ژه اوقات فراغت برای دانش‌آموزان ممتاز استان قم نیز برگزار خواهد شد.



غلامی تاکید کرد: همچنین طی تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و آموزش و پرورش این استان انعقاد شده، این سازمان مربیان فرهنگی دینی پایگاه‌های تابستانی آموزش و پرورش را تامین خواهد کرد.



وی اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال مدت زمان اجرای طرح اوقات فراغت کمتر از سال‌های گذشته است و همچنین ماه مبارک رمضان در فصل تابستان قرار گرفته است، ان شاء الله هسته‌های فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان به صورت کلاس‌های تفسیر و مفاهیم قرآن کریم تداوم خواهد داشت.



طراحی وبلاگ‌های دینی در طرح اوقات فراغت



غلامی تصریح کرد: همچنین برای هر کدام از هسته‌های فرهنگی جوان طراحی وبلاگ فرهنگی – دینی در نظر گرفته شده و اعضای این هسته‌ها از شروع طرح اوقات فراغت در فضای مجازی نیز فعالیت خواهند داشت.



وی هدف از طراحی وبلاگ توسط شرکت کنندگان در طرح اوقات فراغت را ترغیب جوانان و نوجوانان به استفاده و افاده فرهنگی دینی از فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در فضای وبلاگ‌های پیش بینی شده، فرصتی ایجاد می‌شود تا شاهد رقابت سالمی در بین هسته‌های فرهنگی جوان در حوزه فرهنگی باشیم.



حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی قم در طرح اوقات فراغت، اظهار داشت: امسال تعداد دو هزار دوره ۱۱ جلدی کتاب مهارت‌های زندگی در بین اعضای هسته‌های فرهنگی و بوستان معرفت قم توزیع می‌شود و پیش بینی شده است که شرکت کنندگان در طرح اوقات فراغت به صورت فردی یا گروهی برداشت‌های خود را از کتب مذکور در قالب یک صفحه تهیه و به دبیرخانه اوقات فراغت ارائه کنند.



رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تأکید کرد: پس از اتمام طرح اوقات فراغت به صاحبان بهترین برداشت‌ها جوایزی اهدا خواهد شد.



وی اضافه کرد: همچنین برداشت‌ها و نظرات شرکت کنندگان در طرح اوقات فراغت در فضای وبلاگ هسته‌های فرهنگی قرار خواهد گرفت.



حجت‌الاسلام غلامی اظهار امیدواری کرد که امسال طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بهتر از سال‌های گذشته برگزار شود.