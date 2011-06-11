عبدالله صالح نفسهای آخر را می کشد / برادر ناتنی : القاعده افسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع یمنی اعلام کردند : وضع جسمانی عبدالله صالح وخیم است و وی از مشکلات ریوی و تنفسی رنج می برد و نیازمند زمان طولانی برای بهبودی است.

به گفته این منابع، اطلاعات واصله حاکی است که رئیس جمهوری یمن وضع جسمانی حادی دارد و همین موضوع سبب شده است که اجازه ملاقات به طرفداران وی داده نشود.

این منابع افزودند: وضعیت جسمانی "علی مجور"نخست وزیر و نیز رئیس مجلس این کشور "عبدالعزیز عبدالغنی" وخیم است.

این در حالی است که "طارق الشامی" سخنگوی حزب حاکم یمن مدعی شد که عبدالله صالح وضعیت جسمانی خوبی دارد و به زودی به صنعا باز می گردد تا به وظایف خود بپردازد.

از سوی دیگر "علی محسن الاحمر" برادر ناتنی عبدالله صالح گفت : یمن بدون صالح، امنیت و وحدت بیشتری خواهد داشت و نگرانی های جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: عبدالله صالح مدعی است که عامل ثبات یمن و کشورهای همسایه است، اما این دروغی بیش نیست. بر همه روشن خواهد شد . درباره القاعده بزرگنمایی شده است و با روی کار آمدن دولت مدنی در یمن، افسانه القاعده برای همیشه محو خواهد شد.