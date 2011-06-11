گلستان 8 درصد سهام صندوق تعاون روستایی ایرانیان را خرید

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون روستایی ایرانیان کشور، استان گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره این صندوق انتخاب شد.

وی اظهار داشت: صندوق تعاون روستایی ایرانیان با جمع آوری و تجهیز منابع اندک از کشاورزان، روستائیان و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی به منظور تقویت و حمایت و توسعه بخش کشاورزی با سرمایه ای به مبلغ 74 میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: اولین جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون روستایی ایرانیان در مجتمع تحقیقاتی و پژوهشی عصر انقلاب شهریار با حضور مهندس سجادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس محمد زاده، عضو هیئت مدیره و مهندس حسینی معاون فنی و اجرایی و دیگر مدیران سازمان مرکزی و همچنین نمایندگان شرکتهای عضو صندوق تشکیل شد.



به گفته اسدی، در این نشست پس از تصویب اساسنامه صندوق انتخابات هیئت مدیره انجام و با توجه به عضویت 1807 شرکت عضو صندوق، شرکت تعاونی روستایی فندرسک استان گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت سه سال مالی انتخاب شد.