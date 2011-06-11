  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

اسدی:

گلستان 8 درصد سهام صندوق تعاون روستایی ایرانیان را خرید

گلستان 8 درصد سهام صندوق تعاون روستایی ایرانیان را خرید

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس تعاون روستایی گلستان گفت: شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان با سرمایه ای به مبلغ شش میلیارد ریال، 8 درصد سهام صندوق تعاون روستایی ایرانیان را خریداری کرد.

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون روستایی ایرانیان کشور، استان گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره این صندوق انتخاب شد.

وی اظهار داشت: صندوق تعاون روستایی ایرانیان با جمع آوری و تجهیز منابع اندک از کشاورزان، روستائیان و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی به منظور تقویت و حمایت و توسعه بخش کشاورزی با سرمایه ای به مبلغ 74 میلیارد ریال تشکیل شده است.
 
وی عنوان کرد: اولین جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون روستایی ایرانیان در مجتمع تحقیقاتی و پژوهشی عصر انقلاب شهریار با حضور مهندس سجادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس محمد زاده، عضو هیئت مدیره و مهندس حسینی معاون فنی و اجرایی و دیگر مدیران سازمان مرکزی و همچنین نمایندگان شرکتهای عضو صندوق تشکیل شد.

به گفته اسدی، در این نشست پس از تصویب اساسنامه صندوق انتخابات هیئت مدیره انجام و با توجه به عضویت 1807 شرکت عضو صندوق، شرکت تعاونی روستایی فندرسک استان گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت سه سال مالی انتخاب شد.
کد خبر 1332706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها