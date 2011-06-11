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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

شاخص کل بورس کاهش یافت

در دادوستدهای امروز شنبه بورس تهران نماد ۷۰ سهم با رشد قیمت، ۱۴۵ سهم با افت قیمت و ۱۶ سهم بدون تغییر معامله شد که در نتیجه آن، شاخص با افت ۴0 واحدی به ۲۵ هزار و 245 واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس تهران امروز شنبه با کاهشی 40 واحدی در رقم 25 هزار و 245 ثابت ماند. شاخص صنعت رشدی 5 درصدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و 50 شرکت فعالتر بدون تغییر نسبت به روز چهارشنبه به کار خود پایان دادند. شاخص بازار دوم نیز با کاهشی 336 واحدی مواجه شد.

در ابتدای ساعت معاملات امروز بر روی نمادهای گروه خودرویی شاهد بی اقبالی و فشار عرضه ها بودیم؛ اتفاقی که پس از افزایش نرخ مرجع دلار در بانک مرکزی دور از انتظار نبود. از سوی دیگر، بر روی نمادهای شرکتهایی که از این اتفاق منتفع خواهند شد شاهد تشکیل صفهای خرید قابل توجهی بودیم.
کد مطلب 1332712

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